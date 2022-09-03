ألمانيا: 84%من مخازن طاقتنا ممتلئة.. والتعاون يساعد الجميع على تجاوز الأزمة الراهنة

قال حسين خضر، نائب رئيس الأمانة الفيدرالية للهجرة والتنوع في الحزب الاشتراكي الألماني، إن ألمانيا تتخذ قراراتها في ظل العقوبات المفروضة على الاتحاد الأوروبي من روسيا، لافتا إلى أن دول الاتحاد الأوروبي المتضررة من أزمة الطاقة مستعدة لاستخدام المفاعلات النووية في توليد الطاقة.

ألمانيا بدأت العمل على توليد الطاقة والكهرباء

وأوضح «خضر» في مداخلة عبر الفيديو كونفرانس في برنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إنجي القاضي، المذاع على فضائية «DMC»، أن ألمانيا بدأت العمل على توليد الطاقة والكهرباء من خلال محطات تعتمد على الفحم، وتعمل الدول بشكل مكثف على تنويع مصادر الطاقة مع توجيه المجتمعات بترشيد استهلاك الطاقة في الفترة المقبلة والراهنة لمواجة الأزمة التي يتعرض لها الاتحاد الأوروبي.

حزمة دعم المالي مقدمة من الحكومة الألمانية

وأشار إلى أن هناك حزمة من الدعم المالي مقدمة من الحكومة الألمانية للمواطنين لمواجهة نقص الطاقة، و84% من مخازن طاقتها ممتلئة بما يؤكد أنها مستعدة للشتاء المقبل دون أزمة في الطاقة، مؤكدا أن تعاون الشعوب والحكومات يساعد الجميع على تجاوز الأزمة الراهنة.

المواطن الألماني يعي حجم الأزمة جيدا

وأكد نائب رئيس الأمانة الفيدرالية للهجرة والتنوع في الحزب الاشتراكي الألماني، أن المواطن الألماني يعي حجم الأزمة جيدا، والمؤسسات الحكومية تتبع خطة ترشيد دقيقة لتوفير الطاقة، وبدأ ترشيد كبير لاستخدام التدفئة وخاصة في المناطق الحكومية وغير المستخدمة، مع الاتجاه المجتمعي للبحث عن الدعم وتوفير وسائل نقل مدعمة لتقليل استخدام السيارات الخاصة.