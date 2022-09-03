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ألمانيا تفرض ضريبة على الغاز وتحث المواطنين على ترشيد الكهرباء

بعد إعلان روسيا إغلاق خط «نورد ستريم 1»

كتب:

أحمد عادل موسى
12:41 م | السبت 03 سبتمبر 2022
وزير الاقتصاد الألماني

وزير الاقتصاد الألماني

أعلن رئيس شركة الطاقة الألمانية، منذ قليل، فرض ضريبة على الغاز، فيما حث وزير الاقتصاد المواطنين على تقليل استهلاك الكهرباء، بسبب قطع الغاز الروسي، وفقا لما نقلته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

إغلاق خط نورد ستريم 1

وكانت شركة غازبروم الروسية، أعلنت في وقت سابق، إغلاق خط «نورد ستريم 1» الذي ينقل الغاز إلى أوروبا، لأجل غير مسمي، واستمرار شحن الغاز إلى القارة العجوز عن طريق أوكرانيا.

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بقلم أحمد عادل موسى