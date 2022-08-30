ألمانيا تؤكد جاهزيتها لأول شتاء بعد خفض إمدادات الغاز الروسي

بعد ساعات من إعلان ألمانيا تعليق تسهيل الحصول على التأشيرة لمواطنين روس، ذكر المستشار الألماني، أولاف شولتس، أن حكومة بلاده مستعدة للتعامل مع خفض روسيا لإمدادات الغاز في الشتاء الأول منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير الماضي.

وأشار المستشار الألماني، في بيان صحفي له، إلى أن ألمانيا لن تتأثر بقطع الإمدادت التي تأتي من روسيا عبر خط نورد ستريم، لأن برلين بدأت الاستعداد لهذا الوضع كجزء من استراتيجية الحرب الروسية الأوكرانية.

الحرب الروسية الأوكرانية

ودخلت روسيا جارتها أوكرانيا فبراير الماضي، معتبرة أن هذا يدخل ضمن الحفاظ على القطاع الحيوي لها، في الوقت الذي ترى كييف أن هذا تعد واضح على أراضيها وعلى القيم الأوروبية التي تمثلها.

وشهدت إمدادات الغاز الروسي انخفاضا كبيرا منذ فبراير الماضي ليصل إلى 20% فقط من الكمية المتفق عليها، وسط غضب أوروبي لاستخدام روسيا سلاح الطاقة ضد دول الاتحاد في النزاع الحالي.

إعادة استخدام الفحم

وعادت ألمانيا لتستخدم الفحم وتدعو لتقليل استهلاك المباني العامة للطاقة، مع توجيه 1.5 مليار يورو بشكل عاجل لشراء الغاز الطبيعي من أكبر منتج له وهي دولة الإمارات، ومن حليفة الاتحاد الأوروبي الأبرز الولايات المتحدة الأمريكية.

من جهته، أوضح وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هايبك، أن خزانات الغاز في بلاده تمتلئ بشكل أسرع من المتوقع بعد الانخفاض الأخير من جانب روسيا، وتعمل برلين على التخزين ليصل إلى نسبة 85% في بداية سبتمبر المقبل (الخريف) استعدادا لفصل الشتاء.

البحث عن بدائل

وتسعى دول الاتحاد الأوروبي لتنويع مصادر الحصول على الغاز، لتشمل دولا إفريقية من بينها مصر والجزائر عاشر أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم وفي المرتبة الرابعة لمصدري الغاز المسال إلى القارة الأوروبية.