حالة الطقس في الإسكندرية اليوم الأحد.. استمرار الموجة الحارة

تشهد حالة الطقس في الإسكندرية اليوم الأحد، ارتفاعا في درجات الحرارة بمقدار درجة واحدة عن أمس السبت، وذلك بالتزامن مع موجة حارة تضرب مصر بشكل عام والسواحل الشمالية بشكل خاص، ورغم ذلك فإن الإسكندرية والمحافظات الساحلية تسجل درجات حرارة أقل عن غيرها في سائر أنحاء البلاد، حيث يسود طقس حار رطب على شمال البلاد، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا.

درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم الأحد

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في الإسكندرية اليوم الأحد، فإنه من المتوقع أن تكون درجة الحرارة على السواحل الشمالية 31 مئوية، والمحسوسة 34 درجة، ويظهر ذلك الاختلاف بين الظاهري والمحسوس نتيجة ارتفاع الرطوبة.

فيما تظهر السحب المنخفضة صباحا على شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى والوجه البحري، ما يساعد على تلطيف الأجواء، حيث تنخفض درجات الحرارة بالإسكندرية مع مرور الساعات الأولى من النهار.

تحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة بالإسكندرية

وحذرت الأرصاد الجوية من الظواهر المؤثرة بالتزامن مع طقس الإسكندرية اليوم، والتي تمثلت في ظهور الشبورة المائية الخفيفة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية التي سرعان ما تنقشع سريعا مع شروق أشعة الشمس.