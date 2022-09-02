حالة الطقس في الإسكندرية وارتفاع الموج اليوم الجمعة.. «يشجع على زيارة البحر»

يبحث المواطنون عن حالة الطقس في الإسكندرية وارتفاع الموج اليوم الجمعة، والتي تشهد حالة من الاستقرار في درجات الحرارة، بالإضافة إلى هدوء حركة الأمواج خلال ثاني أيام شهر سبتمبر الجاري، بالتزامن مع الجمعة الأولى في الشهر الأخير للمصيف، ما يشجع المصطافين على نزول المياه بشكل آمن.

حالة الطقس في الإسكندرية وارتفاع الموج اليوم الجمعة

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس في الإسكندرية اليوم الجمعة 2 سبتمبر 2022، تشهد استقرارا في درجات الحرارة حيث تبلغ العظمى 31 درجة مئوية، لتستمر بذلك الموجة الحارة التي تضرب المحافظة منذ عدة أيام، والتي شهدت خلالها ارتفاع الحرارة للتجاوز الـ30 درجة، وسط ارتفاع الرطوبة التي تزيد من الشعور بالحر الشديد.

ارتفاع الموج غرب الإسكندرية

وبحسب التقرير اليومي الذي تصدره الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة عن حالة الطقس في الإسكندرية، فإن عروس البحر تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة ما يقابله أجواء مميزة على الشواطئ، بالتزامن مع استقرار حالة الموج على شواطئ القطاع الشرقي، فيما ترتفع الأمواج في القطاع الغربي.

وتشجع حالة الطقس اليوم الجمعة، كافة المواطنين على زيارة الشواطئ للهروب من الموجة الحارة، مستغلين في ذلك استقرار حالة البحر، ما يجعلهم يسبحون في أمان.