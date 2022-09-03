الطقس في الإسكندرية اليوم السبت.. ارتفاع في درجات الحرارة وهدوء الرياح

يشهد الطقس في الإسكندرية اليوم السبت، ارتفاعا في درجات الحرارة مع موجة حارة تضرب مصر بشكل عام والسواحل الشمالية بشكل خاص والتي تعد أقل درجات الحرارة عن غيرها في سائر أنحاء البلاد، حيث طقس حار رطب على شمال البلاد شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا.

طقس حار في الإسكندرية

وبحسب ما توقعته هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في الإسكندرية اليوم السبت، فإنه من المتوقع أن تكون درجة الحرارة المحسوسة على السواحل الشمالية 33 درجة مئوية، حيث تظهر السحب المنخفضة صباحا على شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى والوجه البحري مما يساعد على تلطيف الأجواء.

ظواهر مؤثرة مع ارتفاع درجات الحرارة في الإسكندرية

وحذرت الأرصاد الجوية، من الظواهر المؤثرة بالتزامن مع طقس الإسكندرية اليوم، والتي تمثلت في ظهور الشبورة المائية الخفيفة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية التي سرعان ما تنقشع سريعا مع شروق أشعة الشمس.

سرعة الرياح في الإسكندرية

وبلغت سرعة الرياح في الإسكندرية اليوم 15 كيلو متر في الساعة أي يعني هدوء في الرياح مع ارتفاع الرطوبة التي تصل إلى 73% بارتفاع عما كان عليه الوضع أمس والتي كانت قد بلغت 67% نسبة الرطوبة.