يخوت ومراكب ومتاحف.. 9 أماكن للتنزه في كفر الشيخ

الخروج ضمن رحلات تنزه، أمر محبب لدى الكثيرون، خاصة في أوقات التجمع مع العائلة أو الأسرة والأصدقاء، للذهاب إلى الشواطئ أو الخروج ضمن رحلات نيلية، واستقلال مراكب أو يخوت أو الذهاب لبعض المتاحف المختلفة، كذلك للذهاب للمصايف للاستمتاع بمياه البحر الصافية.

9 أماكن للتنزه في كفر الشيخ

يقدم «الوطن»، خريطة التنزه للمواطنين في محافظة كفر الشيخ، بحسب الموقع الرسمي للمحافظة، وهي كالتالي:

متحف أثار كفر الشيخ، ويقع بمدينة كفر الشيخ العاصمة، بجوار مبنى جامعة كفر الشيخ، ويضم نحو 220 قطعة أثرية من العصر الفرعوني والروماني.

حديقة صنعاء للعائلات، وتقع بمدينة كفر الشيخ على مسافة 200 متر من مبنى ديوان عام المحافظة، التي تضم ملاهي وأماكن للتنزه وكذلك بداخلها حديقة حيوان كبيرة، تضم عدد من الحيوانات البرية.

الرحلات النيلية بشاطئ فرع النيل بمدينة دسوق، التي تبعد عن العاصمة كفر الشيخ بنحو 2 كيلو متر جهة الشمال الشرقي.

قناطر إدفينا، التي تقع في نطاق مركز مطوبس على فرع النيل برشيد، ويقع بجوارها مساحات خضراء تقدر بنحو 25 فدان للتنزه.

جزيرة الشخلوبة الواقعة في قرية الشخلوبة بقرية سيدي سالم، وهي تبعد عن الطريق الدولي الساحلي بنحو 50 كيلو مترا، وعن العاصمة كفر الشيخ نحو 75 كيلو مترا، وهي جزيرة تقع على بعد نحو كيلو نصف داخل مياه بحيرة البرلس.

كورنيش بحيرة البرلس، الذي يقع على جسر البحيرة بمركز بلطيم، على بعد 100 متر من المنطقة الصناعية، ويمتد نحو 3 كيلو مترات.

مصيف بلطيم، ويقع على مياه البحر الأبيض المتوسط، ويمتد لمسافة 7 كيلو مترات، وهو مصيف للعائلات، ويمتاز بالهدوء ويبعد عن الطريق الدولي الساحلي، نحو 3 كيلو مترات من مدخل مدينة بلطيم ويستقبل نحو 3 ملايين مصطاف كل عام.

طابية عرابي وفنار البرلس، أحد المعالم الأثرية على شواطي البرلس بمنطقة شاطئ الفنار.

مدينة فوه الأثرية، وتبعد نحو 45 كيلو متراً عن العاصمة كفر الشيخ وبها ربع الحطابية والتكية ومصنع الطرابيش ونحو 100 مأذنة تاريخية، وهي من أشهر مدن العالم في صناعة السجاد والكليم.

مزارات مجانية للمواطنين

وأكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، في تصريحات سابقة، أن متحف كفر الشيخ مزار سياحي يحكي قصة أثر خالد، حتى يومنا هذا، بهدف توصيل الوعي لأبناء المحافظة، بما يعد نقلة نوعية كبيرة في علوم المعرفة للآثار الفرعونية.

وأوضح أن كورنيش بحيرة البرلس، ومصيف بلطيم، وطابية عرابي هما مزارات تبعث الفرحة والسعادة لدي المواطنين والزائرين دون تكلفة مالية مجانا، وذلك بهدف تقديم خدمات ترفيهية لأبناء المحافظة دون عناء وإدخال السعادة عليهم طوال العام.