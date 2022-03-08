آخرها «أبوالعروسة»: جزيرة «الشخلوبة» قِبلة الفنانين والزائرين

جزيرة «الشخلوبة» حباها الله بطبيعة خلابة جعلتها أشبه بلوحة فنية تأسر كل من يزورها، فهى تمتاز بموقعها الجغرافى المتميز، حيث تقع داخل بحيرة البرلس، على مسافة كيلومتر من حدود قرية «الشخلوبة»، التابعة لمركز سيدى سالم، بشمال محافظة كفر الشيخ.

ولجزيرة «الشخلوبة» حكايات بين الماضى والحاضر، يرويها لـ«الوطن» السيد فرحات، شيخ الصيادين بـ«الشخلوبة»، وهو رجل فى عقده السادس، قضى حوالى 45 عاماً وسط المياه داخل مركبه الصغير كصياد، فكان يشاهد الزائرين يتوافدون على الجزيرة من كل حدب وصوب، لقضاء وقت ممتع على أرضها، فيما يسمى بسياحة اليوم الواحد.

وتُعد الجزيرة أيضاً قبلة للفنانين والمخرجين وصُناع الأفلام والمسلسلات، فتم التقاط أجمل الكادرات بها، وكان آخرها مسلسل «أبوالعروسة»، بطولة الفنانين سيد رجب ومدحت صالح وسوسن بدر، حيث قاموا بتصوير عدد من المشاهد فى «الشخلوبة»، وفُتنوا بجمالها، ووصفوها بـ«فينيسيا الشرق»، كما أكد شيخ الصيادين أن الأمر لا يتوقف على زيارات المصريين فى المحافظات المختلفة، بل يزورها أيضاً أفواج من السائحين العرب والأجانب، على سبيل سياحة اليوم الواحد.

43 عاماً تقريباً مضت على اكتشاف جزيرة «الشخلوبة» وذيوع صيتها، بحسب شيخ الصيادين، ورغم أنه تاريخ ليس ببعيد، إلا أنها أصبحت مقصداً للزائرين من شتى المحافظات والعالم بأسره، مطالباً بتسليط الضوء عليها والاهتمام بها.