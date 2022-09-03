«الوطن» تحتفل بعودة فارس للغناء بعد غياب 14 عاما

حل المطرب فارس ضيفا على جريدة «الوطن» في ندوة فنية، اليوم السبت، للاحتفال بعودته للغناء مرة أخرى بعد غياب حوالي 14 سنة عن الساحة الفنية وكان في استقباله أحمد الخطيب، رئيس تحرير «الوطن»، وهدى رشوان مدير تحرير الجريدة.

وأدار الندوة خالد فرج رئيس قسم الفن بالجريدة، وأعرب فارس عن سعادته بالاحتفال بالعودة من خلال جريدة «الوطن».

سر اختيار «عصبي» للعودة

وعن اختيار فارس عودته للفن من خلال أغنية «عصبي»، فقال إنه اختارها لأنها من الأغاني القريبة منه وأنها قريبة من آخر أغنية نجحت له وهي «بحبك وبموت فيك» وأنها نفس اللون وأحب أن يعود بها ليفكر الجمهور المصري والعربي بها.

خطة فارس في العودة

كما أكد أنه في الفترة الحالية لم يغب عن الفن مرة أخرى، وأن غيابه كان بسبب الأسرة وأنه يحضر لمجموعة من الأغاني في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أنه وضع خطة لطرح أغنية كل 10 أيام.

وأشار فارس إلى أن أغنيته الأخيرة «روجك» موجهة للعالم بأكمله لأنه لديه خطة في الانتشار عالميا وأنه يتوقع لها النجاح بشكل تصاعدي وأنها ستعيش لفترة طويلة في أذهان الجمهور لأن بها «جناس كامل» وهذا النوع لم يقم بغنائه أي مطرب من قبل.

وعن الفنانين الذين قاموا بتهنئته على العودة، فقال إن هناك ثلاثة فنانين فقط هم من هنأوه وهم حميد الشاعري ومصطفى كامل وأحمد جوهر وقال إنهم أصدقاؤه ورفقاء مشوار وعمر بأكمله.