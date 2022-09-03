«الإحصاء»: انخفاض معدلات الإنجاب بالمحافظات الحضرية لـ2.2%

قال الدكتور حسين عبدالعزيز، مستشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن ما صدر بخصوص المسح الصحي الأخير الخاص بالأسرة المصرية كان تقريرا أوليا للنتائج، وكان الهدف إصدار تقرير نهائي لكل المحافظات: «المؤشرات على المستوى الإجمالي لا تعكس الوضع في كل محافظة على حدة، وفيه تنوع كبير في المستويات».

تباين كبير في مستويات الإنجاب على حسب الأقاليم

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إنجي القاضي، على فضائية «DMC»، أنه بالنسبة للمحافظات الحضرية الـ4، وهي: القاهرة والإسكندرية والسويس وبورسعيد، انخفضت معدلات الإنجاب فيها لـ2.2%: «فيه تباين كبير بمستويات الإنجاب على حسب الأقاليم».

واستطرد: «لو روحنا للريف والوجه القبلي هنلاقي الرقم ده عندهم 3.4%، وده معناه أن فيه تنوع كبير في مستويات الإنجاب بالمحافظات، وأول توصية أن الخطط التي يجب أن ترتبط بوضع كل منطقة جغرافية، وهناك أهمية خاصة بالنتائج على مستوى المحافظة عشان ندي فرصة للمحافظة ترسم الخطة الخاصة بها بما يمكنها من تحقيق الأهداف، وبما يتناسب مع الوضع السكاني في المحافظة».

14 % من السيدات لا يرغبون في الإنجاب

وأوضح أن المسح الأخير أظهر أيضا وجود 14% من السيدات لا يرغبون في الإنجاب خلال الوقت الحالي، ولكنهم لا يجدون الوسائل التي تمكنهم من تحقيق أهدافهم، وهو الرقم الذي يرتفع في ريف الوجه القبلي إلى 18%، وبالتالي كانت أول توصية كيفية الاستجابة للاحتياجات غير الملباة وسد تلك الفجوة حتى نستطيع تخفيض مستويات الإنجاب في تلك المناطق.

وتابع: «التوصية الثالثة هي استدامة الخدمة بمعنى أن لو فيه منطقة وصلنا فيها لمستوى معين فيجب المحافظة على هذا المستوى ثم نضمن الارتقاء به بشكل مستمر حتى نضمن تحقيق الهدف الطموح الذي تتبناه الدولة المصرية خلال الفترة الحالية، والمسح أظهر أن جهود مجلس القومي للمرأة مع الأمومة والطفولة ساعد في تخفيض نسبة ختان الإناث من 21% إلى 14%».