دعم مصر إضافة مواليد 2022.. متى يتم إتاحة الخدمة؟ وزير التموين يجيب

دعم مصر إضافة مواليد 2022، من أكثر الخدمات التموينية التي يبحث عنها أصحاب البطاقات والأفراد المستفيدين من منظومة الدعم التمويني، رغبة منهم في زيادة الدعم المخصص للبطاقة التموينية والذي يتم تحديده بناء على عدد أفراد الأسرة، خاصة بعد توقف إضافة المواليد على بطاقات التموين منذ ما يقارب العام.

دعم مصر إضافة مواليد 2022.. هل يتم فتح الرابط؟

دعم مصر إضافة مواليد 2022 محل بحث من قبل أصحاب البطاقات التموينية، لذا وجهت «الوطن»، السؤال إلى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عن موعد فتح باب إضافة المواليد على البطاقات التموينية، إذ أكد أنه لا يوجد في الوقت الحالي إصدار لبطاقات تموينية جديدة، مع استمرار توقف إضافة المواليد الجدد للبطاقات الموجودة بالفعل.

خدمات بطاقات التموين

وتقتصر الخدمات التموينية المتاحة على موقع دعم مصر حاليا على خدمة إضافة رقم الموبايل على بطاقة التموين تنفيذا لطلب وزارة التموين من أصحاب البطاقات التموينية برسائل عبر بونات صرف الخبز من أجل تحديث بيانات بطاقة التموين وتحديث بيانات الأفراد المدرجين عليها، إذ أقرت الوزارة مد مهلة تسجيل رقم الموبايل شهرا إضافيا بعد انتهاء المهلة أواخر أغسطس الماضي، ويطلب موقع دعم مصر كتابة رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقمًا ثم إدخال رقم الموبايل المسجل باسم رب الأسرة صاحب البطاقة.

فيما تتيح بوابة مصر الرقمية عدد 6 خدمات تموينية وتشمل الخدمات المتاحة، التالي:

* إصدار بدل تالف وفاقد بطاقة التموين.

* تفعيل بطاقة التموين.

* الاستعلام عن بطاقة التموين.

* ضم أفراد أسرتي.

*الفصل الاجتماعي.

*نقل البطاقة من محافظة لمحافظة.