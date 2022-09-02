وزير المالية يستعرض تجربة إشراك المواطنين في آليات الموازنة التشاركية

يستعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية بالفيوم غدًا السبت، قصة نجاح التجربة المصرية في العمل علي زيادة إشراك المواطنين في آليات «الموازنة التشاركية» بهدف ترسيخ المشاركة المجتمعية في السياسة المالية للدولة وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة والتواصل المجتمعي، مؤكدًا حرص الوزارة على توسيع نطاق مبادرة «الموازنة التشاركية» بمختلف المحافظات بالتعاون مع الجهات المعنية، حتى تعكس الموازنة عند إعدادها أولويات المواطنين ومشاركتهم في صنعها.

فيديو تعريفي بإنجازات الوزارة

وذكر بيان لوزارة المالية أنه سيتم خلال الفعالية عرض فيلم وثائقي عن «الموازنة التشاركية» وفيديو تعريفي بإنجازات الوزارة في العمل علي زيادة المشاركة المجتمعية في إطار الحرص علي أن تعكس الموازنة تفاعل المواطنين في تحديد الأولويات، وأن تأتى الموازنة مستجيبة لذلك، إضافة إلى رفع الوعى بأهم خطط الحكومة والسياسة المالية لوزارة المالية حتى يصبح المواطن شريكاً أصيلاً في صنع القرارات خلال عملية إعداد الموازنة على المستوى المحلى؛ إضافة إلى عرض تجربة أطفال المدارس مع اللعبة التفاعلية «صيد الكنوز»، التي تم تصميمها باحترافية شديدة لتحاكي أساليب إعداد الموازنة بطريقة مبسطة يسهل على الطلاب إدراكها.

نمتلك بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية

الوزير، أن الأداء الجيد للاقتصاد المصري، والقدرة على التعامل المرن مع التحديات في ظل ما تشهده الساحة العالمية، جعلنا أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث نمتلك بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية في الأنشطة الإنتاجية، على نحو يسهم في تعظيم مشاركات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، باعتباره قاطرة النمو التي تستطيع خلق المزيد من فرص العمل، لافتًا إلى حرص الحكومة على تحفيز بيئة الأعمال في مصر وتبسيط ورقمنة الإجراءات؛ بما يتسق مع جهود ميكنة الاقتصاد المصري، وتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة.