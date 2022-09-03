تامر عاشور يحتفل بنجاح حفله في جدة: «أسطوري بكل المعاني»

أعرب المطرب تامر عاشور، عن سعادته بنجاح حفله في جده الذي رفع شعار كامل العدد حيث نفذت تذاكر الحفل قبل أسبوع من انطلاقه.

إقبال جماهيري كبير على حفل تامر عاشور

ونشر تامر عاشور، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، فيديو له خلال الحفل الذي شهد إقبالا جماهيريا كبيرا، وعلق عليه: «حفلتنا إمبارح كانت أسطورية بكل المعاني، جمهور عظيم، تنظيم فوق الرائع، كل الشكر لهيئة الترفيه وكل الشكر لشركة بنش مارك، عمو زكي ومحمد زكي حسنين، على حسن الاستقبال والتنظيم، بشكر الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات وكل الشكر لإدارة الأعمال أيمن نابليون، آسر عاشور، هندسة الصوت اندرو داوود».

حفل تامر عاشور بجدة

وأحيا المطرب تامر عاشور، حفلًا غنائيًا كبيرًا، مساء الجمعة 2 سبتمبر، على خشبة مسرح «بنش مارك» بمدينة جدة.

وحرص تامر عاشور على الترويج للحفل عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، قائلا: «أهلنا وحبايبنا في جدة معادنا يوم 2 سبتمبر على مسرح بنش مارك طريق الملك في أقوى حفلة إن شاء الله مستنينكم».