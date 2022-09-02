تامر عاشور ومحمد حماقي وتامر حسني نجوم حفلات اليوم

يشهد مساء اليوم الجمعة، عددا كبيرا من الحفلات الغنائية لنجوم الوطن العربي، داخل مصر وخارجها، وعلى رأسهم محمد حماقي وتامر عاشور وتامر حسني وويجز.

محمد حماقي يحيي حفل ختام مهرجان العلمين

ويستعد الفنان محمد حماقي، لإحياء حفل غنائي جماهيرى كبير مساء اليوم بمدينة الساحل الشمالى، وسيكون الحفل الختامي لمهرجان العلمين 2022 .

ولاقت تذاكر حفل حماقي، إقبالا كبيرا من قبل الجمهور، إذ بلغت الفئة العادية 400 جنيه، والـvip platform بمبلغ 800 جنيه.

وسيكون ضمن نجوم حفلات اليوم، الفنان تامر حسني والذي سيحيي حفلا في مدينة الساحل الشمالي بمشاركة فرقة ديسكو مصر، وستفتح أبواب الحفل في تمام الساعة العاشرة مساء.

تامر عاشور على مسرح جدة

فيما يحيي تامر عاشور، حفلا على خشبة مسرح بنش مارك بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، في تمام الساعة التاسعة مساء.

كما يقدم مطرب الراب الشهير ويجز، حفلا غنائيا على خشبة مسرح بشارات بالأردن، حيث سينطلق في تمام الساعة الثامنة مساء، وسط حضور جماهيري كبير.