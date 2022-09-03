التنسيقية في أسبوع.. زيارات ميدانية للمصانع وأعمال المبادرات القومية بالمحافظات

استعرض برنامج «التنسيقية في أسبوع» الذي يقدمه الإعلامي أحمد عبد الصمد على صفحات «تليفزيون التنسيقية» على مواقع التواصل الاجتماعي، جهود تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين على مدار الأسبوع الماضى.

وفد التنسيقية يتفقد أعمال مبادرة مؤسسة بلا أمية ببني سويف

وجاءت أبرز الأخبار، بتفقد وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لأعمال مبادرة مؤسسة بلا أمية في قرى محافظة بني سويف، التي تستهدف القرى ضمن بروتوكول التعاون مع هيئة تعليم الكبار، وكان في استقبال الوفد محافظ بني سويف ونائبه، وتناول اللقاء الحديث عن الموضوعات المتصلة بالمبادرة ودور النواب في دعمها على المستوى البرلماني.

زيارة التنسيقية لمدينة الروبيكي للجلود

وزار وفد من تنسيقية شباب الأحزاب، مدينة الروبيكي لصناعة الجلود، وذلك للاطلاع على آخر التطورات التنفيذية للمدينة ومراحل تشغيلها في إطار المشروعات التنموية والتنفيذية التي تقوم بها الدولة لتنمية الصناعة المحلية والصادرات المصرية، واستقبل الوفد المهندس محمود محرز رئيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني التي تدير مدينة الروبيكي.

تهنئة سيد أبو فرحة لحصوله على الماجستير من الصين

كما تقدمت التنسيقية بالتهنئة للدكتور السيد أبو فرحة لحصوله على درجة الماجستير في الإدارة والسياسة من جامعة تسينغوا الصينية، وجاءت رسالته حول دور حوكمة الابتكار في سياسة الإصلاح الإداري بمصر ودراسة حالة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتمنت التنسيقية للدكتور أبو فرحة دوام التوفيق والسداد.

فيلم الوعد

ونشرت التنسيقية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيلما تسجيليا تحت عنوان «الوعد» لحصاد نواب التنسيقية في غرفتي البرلمان خلال عام.