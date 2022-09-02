«التنسيقية» تشارك في احتفال سفارة فيتنام باليوم الوطني

شارك عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، في احتفال سفارة جمهورية فيتنام الاشتراكية باليوم الوطني الفيتنامي.

تهنئة من المحافظ وعضو مجلس أمناء التنسيقية

وقدما التهنئة للسفير الفيتنامي بالقاهرة نجوين هوي دونج، ودار حوار على هامش اللقاء عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وقال السفير إنه يتطلع للقاء قريب بأعضاء التنسيقية، وأيضا تطرق الحوار لزيارة السفير الأخيرة لمحافظة بورسعيد.

وأشاد السفير، بما يتم بالمحافظة من تهيئة وتطوير للمناخ الاستثماري، وما يقوم به عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد في المحافظة من جهد لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات مما يشجع على زيادة الاستثمار الاجنبي في المحافظة.

لقاء مرتقب بين السفارة والتنسيقية

وشدد السفير، على أهمية دور مجلس الشيوخ المصري ودوره في الحياة السياسية المصرية وأنه يتطلع لزيارة المجلس في أقرب وقت وأنه في المرحلة القادمة سيكون هناك لقاء مشترك بين السفارة وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.