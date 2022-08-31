عضو التنسيقية يشيد بإجراءات الحماية الاجتماعية: جاءت للتخفيف عن المواطن

قال النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن حزمة القرارات الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، تأتي استجابة من الدولة لمطالب القوى السياسية، بضرورة اتخاذ إجراءات حماية اجتماعية، تحافظ على المستوى المعيشي للمواطن البسيط، خاصة بعد تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، التي كانت أثرت بشكل سلبي على خريطة العالم الاقتصادية.

الدولة تقدم الغالي والنفيس للمحافظة المستوى المعيشي للمواطن

وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدولة المصرية، لا تكل عن تقديم يد العون للمواطن البسيط، ومحدودي الدخل، خاصة أننا أمام أزمة تخضم غذاء عالمية ضربت الأسواق منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير الماضي.

وطالب «عزمي» أبناء الشعب المصري، بالتكاتف يد بيد خلف القيادة السياسية، حتى نستطع أن نتخطى الأزمة العالمية بأقل الخسائر، دون الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.

الحوار الوطني سيحقق كل متطلبات المجتمع

وقال إن مصر أصبحت في عصر الرأي والرأي الآخر، ودعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني، جاءت للم شمل الجميع، والاستماع إلى كل الآراء والمقترحات حول كل القضايا المختلفة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.

وأعرب «عزمي»، عن تفاؤله بنتائج جلسات الحوار الوطني المقرر عقدها خلال الأيام المقبلة قائلا: الحوار الوطني سيحقق الأهداف المطلوبة، وسيجمع شمل الجميع.

السيسي يوجه بصرف 300 جنيه دعم استثنائى على بطاقات التموين

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بصرف 300 جنيه دعم استثنائى على بطاقات التموين المدعمة لمدة 6 أشهر، على أن يتم التنفيذ بداية من تموين شهر سبتمبر، نهاية بتموين مارس 2023.