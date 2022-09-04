جامعة سوهاج: مسابقة hult prize العالمية لتحفيز الابتكار وريادة الأعمال

شهد الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج فعاليات تدشين مسابقة hult prize العالمية، والتي عمل على تنظيمها طلاب من أجل مصر، في الحرم الجامعي القديم.

جامعة سوهاج: تدشين مسابقة hult prize العالمية

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق، إن استضافة جامعة سوهاج مسابقة hult prize العالمية تأتي لحرص الجامعة على تشجيع طلابها للمشاركة في مثل هذه المسابقات، التي تعمل على صقل وتنمية مهاراتهم، واستغلال قدراتهم التقنية والعمل على تطويرها، مضيفاً ان المسابقة تهدف إلى تحفيز الابتكار وريادة الأعمال لطلاب الجامعات.

وأضاف في بيان له أن مؤسسة هالت برايز هي مؤسسة دولية، تهدف تعزيز مهارات ريادة الأعمال في المجتمع لدى طلاب الجامعات في جميع الدول حيث تقوم المؤسسة بإطلاق تحدي يعالج مشكلة عالمية، كل عام، وذلك استناداً لأهداف التنمية المستدامة، وتستهدف طلاب الجامعات في مصر وكل أنحاء العالم.

مسابقة hult prize العالمية من أكبر المسابقات لطلاب

وقال الدكتور حسان النعماني، نائب رئيس جامعة سوهاج إن استضافة مسابقة hult prize العالمية ومسابقات أخرى تعد من باب تنمية المهارات، خاصة أن مسابقة hult prize العالمية من أكبر المسابقات لطلاب، في مجال ريادة الأعمال، موضحاً أن فعاليات التدشين، وكيفية الإشتراك بها، وتعريف الطلاب وكيفية تشكيل فريق العمل.