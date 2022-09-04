حريق يدمر مسجدا شمال فرنسا.. والسلطات تشتبه أنه متعمد

دمر حريق مسجدا بمدينة «رامبوييه» شمال فرنسا، أمس السبت، وقالت جمعية «مسلمي رامبوييه» في بيان، إنه رغم من التدخل السريع لرجال الإطفاء وجهودهم، اشتعلت النيران في كل شيء، ولم يبق سوى الهياكل المعدنية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

جمعية «مسلمي رامبوييه»: الضرر مادي فقط

وأضافت «مسلمي رامبوييه»، أنه لم يكن أحد في الموقع، مشيرة إلى أن الضرر مادي فقط، فيما تشتبه السلطات الأمنية في أن الحادث جنائي وتم تنفيذه عن عمد.

Vendredi 2 Septembre



à peu près au alentours de 01h00 du mâtin,



Des personnes pleinement consciente de leurs actes ont mis le feu à la mosquée de fortune que les habitants de la communauté musulmanes de Rambouillet avait mis près de 15 ans à mettre sur pied pic.twitter.com/sWjCWNROJl — LE MARATHON (@Dinga_lvr) September 3, 2022

وفي وقت سابق، قال شهود عيان إنهم شاهدوا شخصين، يحملان علبة بنزين يغادران المكان بسرعة ثم شاهدوا ألسنة اللهب تتصاعد من الخيمة التي تم نصبها كمسجد في المكان.

وفتحت السلطات الفرنسية، تحقيق في حريق جنائي حيث التدمير المتعمد بوسائل حارقة.

من جانبها، قالت صحيفة «لامونتجيني» الفرنسية، إن الخيمة التي كانت بمثابة مكان للعبادة، تم تركيبها بشكل غير قانوني في عام 2009 بـ«ساحة كينيدي»، في منطقة لا لوفيير.

عمدة «رامبوييه» تعرب عن عن دعمها للجالية المسلمة

بدورها، قالت «عمدة رامبوييه»، فيرونيك ماتيلون، لصحيفة «إيكو ريبوبليكان» الفرنسية، إن الخيمة احترقت بالكامل، مضيفة: «نحن لا نعرف حتى الآن أسباب هذا الحريق ، سواء كان إجراميًا أم لا».

وأعربت ماتيلون، عن دعمها للجالية المسلمة في رامبوييه، التي تضررت بشدة من الحريق.