خبير أمن معلومات: الجماعات الإرهابية تلجأ للنكت لنشر الشائعات بالسوشيال ميديا

قال المهندس مصطفى أبوجمرة، خبير أمن المعلومات، إنّ وسائل الشبكات الاجتماعية هي وسائل مفتوحة بغرض حرية الكلام، والعالم يعاني من ظاهرة انتشار الأخبار الكاذبة والتحريض على العنف أو الإرهاب، وكل هذه الظواهر تجد من السوشيال ميديا بيئة صالحة للانتشار.

وضع السم في العسل

وأضاف «أبوجمرة»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «حديث الأخبار»، المذاع على شاشة EXTRA NEWS، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن الأخبار الكاذبة أو التحريض على الإرهاب تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق خلق أخبار مخيفة أو مضحكة، وهذه هي الخطروة، متابعا: «بيحطوا السم في العسل».

وأشار إلى ضرورة توعية الناس بخطورة ذلك، خاصة أن السوشيال ميديا مليئة من الأشياء السيئة، لذلك لا يجب إطلاق العنان خاصة لصغار السن لتصديق ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

المنصات الشبكية لا تمتلك بحثا جيدا

ولفت إلى أن المنصات الشبكية لا تمتلك بحثا جيدا لذا يلجأ البعض للبحث على السوشيال ميديا عن طريق استخدام الهاشتاج الذي يعبر عن اهتمامه واتبعاها، «بعض الهاشتجات تكون في ظاهرها للهزار ولكن يضع داخلها آليات سوفت وير تخلق هاشتاجات كثيرة لتظهر في قائمة الترند».

وتابع: «الهاشتاج ليس له أي دلالة بالنسبة للإنسان، لأنه يتصدر التريند لحظيا نتيجة لتكاتف مجموعة لإظهاره فقط، وبالتالي ليس له أي فائدة».