هدى المفتي: فكرت في ترك مجال التمثيل بسبب مضايقات «السوشيال ميديا»

قالت الفنانة هدى المفتي، إنها فكرت في وقت من الأوقات في ترك مجال التمثيل تمامًا بسبب بعض الأمور التي ضايقتها، ولكن تراجعت عن قرارها، مواصلة: «مبحبش حد يدخل في حياتي بشكل محرج ومبحبش حد يخش يسألني أسئلة محرجة على السوشيال ميديا في حاجات شخصية مش بحب اتكلم فيها».

ليست مرتبطة في الوقت الحالي

وأضافت هدى المفتي خلال استضافتها في برنامج «معكم»، على فضائية «cbc» مساء اليوم الخميس، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، أن الشخص كلما كبر نضج تفكيره، مبينة أنها لا تعرف حاليًا كل مواصفات شريكها لكن هناك أشياء معينة تعرف أنها لا تريد أن تكون في زوجها أو فتى أحلامها، مواصلة: «أنا مش مرتبطة خالص دلوقتي وبإذن الله ألقى الشخص اللي يستحق مشاعري.. وأنا أكيد في فترة حبيت من طرف واحد وفترة اتحبيت من طرف واحد».

تفكيرها في ترك مجال التمثيل

وأوضحت هدى المفتي، أنها ليس لديها مواصفات لفتاة أحلامها، ولكن آخر شيء تُفكر فيه هو الزي والشكل الخارجي الخاص بالرجل.

وتابعت: «أنا إنسانة رومانسية وحساسة جدًا.. بس ساعات بيبقى لحظة ضعف وساعات بقع في الحب.. وأنا ساعات بحب «الريد فلاجز»، بس ده كان زمان، وأنا لما بحب حد بحبه بعيوبه بس في حاجات أساسية برفضها زي حد يكون بينتقدني وبيكسر فيا.. مبحبش الراجل اللي أي واحدة تعجبه، الراجل ده رعب بالنسبة لي».