أستاذ طب نفسي: التحديات الغريبة على «السوشيال ميديا» هدفها الشهرة

قال الدكتور هشام رامي، أستاذ الطب النفسي في جامعة عين شمس، إن اليوتيوب أو وسائل التواصل الاجتماعي هي عبارة عن وسيلة يتحكم فيها المستخدم سواء بطريقة جيدة أو سيئة أو تفيده أو تضره، ولكن الملاحظ في الفترة الحالية أن هناك تغيير في ثقافة الشباب والمراهقين في المنظومة القيمية.

أكثر الأشياء المهمة في حياة المراهق

وأضاف «رامي» خلال اتصال هاتفي ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية داليا أشرف، اليوم السبت، أن أكثر الأشياء المهمة في حياة المراهق أو الطفل هو أنه يشعر بأن الآخرين يعرفونه وله تأثير على المحيطين به، وتسمى بمصطلح «الشهرة»، وهذا ما يجده في وسائل التواصل الاجتماعي واليوتيوب، كما أنه يحصل منه على مقابل مادي.

وأشار إلى أن هذا الأمر يجعل المراهق أو الطفل للاجتهاد وعمل أنشطة، لكن المشكلة تكمن في التغير السريع في المنظومة الثقافية والقيمية والتي لا تستوعبها الفئة الأكبر من المراهقين والشباب، وبالتالي هناك رفض لما يقدمونه، وهذا أمر طبيعي، والفيصل هنا في المحتوى المقدم.

محتويات غريبة للفت النظر

وتابع: «هل في سبيل الشهرة أعمل حاجات غريبة وأضع تفاصيل حياتي الشخصية؟ هناك أشخاص يقدمون محتويات غريبة لمجرد لفت النظر، مثل ارتداء ملابس غريبة أو كشف أجزاء من الجسم أو الدخول في تحديات غريبة».

وأوضح أنه إذا جرى استخدام نفس الطريقة في توصيل المعاني والقيم والموضوعات الجميلة، مثل الصدق والتعاون والاحترام والعمل الجيد أو مناقشات الشباب سيحدث تأثير كبير.

وحذر من قضاء المراهق أو الطفل وقتا طويلا على وسائل التواصل الاجتماعي أو اليوتيوب، ويجب أن يكون هناك نوعًا من تنظيم الوقت، ويجب ممارسته أنشطة أخرى خلال يومه مثل ممارسة الرياضة أو بناء مهارات أخرى.