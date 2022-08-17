«طب بنها» تعاقب طالب بالفصل لسب زميلته على السوشيال ميديا

قال الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشري بجامعة بنها، إن واقعة إساءة طالب مقيد بالفرقة الثانية بالكلية، لزميلته المقيدة بالفرقة السادسة على مواقع التواصل الاجتماعي، انتهت بعقد جلسة صلح وتراضي بينهما، وحل الخلافات بعد اعتذار الطالب لزميلته، في إطار روح التآخي بين طلاب الكلية، ودور الكلية الاجتماعي في حل مشكلات الطلاب، وإرساء قواعد الاحترام المتبادل بينهم.

تفاصيل معاقبة طالب طب بنها

أضاف عميد كلية طب بنها في تصريحات صحفية اليوم، أن الكلية إداريًا اتخذت شؤونها من الناحية القانونية، وأحالت واقعة إساءة الطالب «مختار و.» بالفرقة الثانية، للطالبة «مريم ا. م.»، بالفرقة السادسة بالكلية، وسب بالألفاظ، للتحقيق، وانتهت التحقيقات بمعاقبة الطالب بالفصل من الكلية لمدة شهر، اعتبارًا من 9 أغسطس 2022 الجاري، وفقًا لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 وتعديلاته، وبناء على التحقيق الذي أجرى بالشؤون القانونية بالكلية، وموافقة العميد على ما انتهى إليه الرأي القانوني.

وتتضمن القرار، إبلاغ ولي أمر الطالب بقرار الجزاء، ومخاطبة جهات الاختصاص بالتنفيذ كلا فيما يخصه.

الفصل لا علاقة له بجلسة الصلح

قال العميد، إن قرار فصل الطالب لا علاقة له بجلسة الصلح، لافتا إلى نشر القرار داخل أروقة الكلية، في إطار إرساء قواعد الاحترام المتبادل بين الطلاب، مشددا على أن مثل هذه الوقائع ترفضها كل القواعد والأعراف.

وناشد الأشهب، الطلاب والطالبات بضرورة التعامل في إطار الود والاحترام المتبادل بين الطرفين، مستنكرا مثل هذه التصرفات التي تسيئ لمجمع الكلية، قبل الشخص الذي ارتكب المخالفة أيا كانت.

وكانت الطالبة «مريم»، قد تقدمت بشكوى ضد زميل لها بكلية طب بنها، اتهمته فيها بالسب بألفاظ غير لائقة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتحقيق في الواقعة تبين ثبوتها في حق المشكو ضده الطالب «مختار»، وأسفرت التحقيقات عن فصل الطالب لمدة شهر، رغم عملية الصلح بين الطرفين.