مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في حادث إطلاق نار بولاية ماريلاند الأمريكية

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين، مساء أمس السبت، بعد إطلاق النار بالقرب من متجر في كابيتول هايتس بولاية ماريلاند الواقعة في منطقة الأطلسي الأوسط من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت شرطة مقاطعة « الأمير جورج» لشبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، مساء أمس السبت، إنها استجابت على إطلاق النار في الساعة 8 مساءً بالتوقيت المحلي.

وأشارت الشرطة في بيان، إلى أن عناصرها بمجرد وصولهم إلى مكان الحادث اكتشفوا عدة أشخاص مصابين في محل بقالة، ونقلوا جميعًا إلى مستشفى محلي، فيما تم الإعلان في وقت لاحق عن وفاة رجل بالغ.

مقتل شخص برصاص شرطة «ميلووكي» بعد عملية مطاردة بالسيارات

من جانبها، قتلت الشرطة في «ميلووكي» أكبر مدن ولاية ويسكنسن الأمريكية، الواقعة في منطقتي الغرب الأوسط والبحيرات العظمى، رجلا بعد أن قاد عناصر الشرطة في مطاردة إلى منطقة مزدحمة بوسط المدينة، وفتح النار عليهم، فيما أشارت الشرطة، إلى إصابة امرأة «22 عاما»، في تبادل لإطلاق النار، أمس الأول الجمعة.

القتيل كان مطلوبًا في جريمة قتل

وقالت الشرطة إن الرجل البالغ من العمر 47 عامًا كان مطلوبًا في جريمة قتل، موضحة أن عناصر الشرطة رصدته في سيارة وحاولت إيقافه حوالي الساعة 11 مساء امس الأول الجمعة عندما هرب.

وأشارت الشرطة الأمريكية، إلى أنه عندما انتهت المطاردة في وسط المدينة، نزل الرجل من سيارته وأطلق عدة أعيرة نارية على الضباط، فيما ردت القوات الأمنية على إطلاق النار، ما أسفر عن مقتله.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، ما لا يقل عن 5 سيارات شرطة تطارد شاحنة صغيرة قبل سماع طلقات متعددة. في مقطع فيديو آخر ، يمكن رؤية عدة أشخاص يقفون على الرصيف بينما تمر سيارات الشرطة بالأضواء وصفارات الإنذار ، ثم يتفرقون مع دوي طلقات الرصاص.