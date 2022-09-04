أعماله خالدة للأبد.. ماذا قال أبطال فيلم «العار» عن علي عبد الخالق؟

يعد فيلم «العار» واحدا من أهم الأفلام للمخرج علي عبدالخالق، الذي رحل عن عالمنا منذ أيام، ليشكل مع فيلم «الكيف» و«جري الوحوش» ثلاثية عظيمة أضافت الكثير للسينما المصرية والعربية، ووصفها البعض بأنها ثاني أفضل ثلاثية سينمائية في تاريخ السينما بعد ثلاثية نجيب محفوظ.

إلهام شاهين: أول من اكتشفني فنيا

كشف بعض أبطال فيلم «العار» ذكرياتهم مع المخرج علي عبدالخالق، منهم الفنانة إلهام شاهين، التي قامت بدور «ليلى» في الفيلم، وأكدت أنها كانت تشعر بالسعادة عندما كانت تشترك في أفلام من إخراج علي عبد الخالق، فكان يصنع حالة من البهجة والسعادة، خاصة أنها عملت معه أفلام كثيرة للغاية، كما أنه أول من اكتشفها في فيلم «العار»، ويعد ثاني فيلم في حياتها، وكانت تبلغ من العمر حينها 17 عاما.

وأضافت إلهام شاهين، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة التليفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني: «علي عبد الخالق جعلني ألعب ألوان مختلفة من الأدوار، وكل مرة كان يفاجئني بدور أكون مستغربة بأنه يوجد مخرج فكر فيا لهذا الدور، كما أنني اشتركت معه في أول مسلسل يخرجه في حياتي وهو (نجمة الجماهير) وقدمت فيه دورا من أهم الأدوار في حياتي، من المسلسلات الرومانسية الجميلة مع محمود قابيل».

وواصلت: «يوجد الكثير من الأشخاص الغاليين علينا لا نستطيع استيعاب فكرة فقدانهم، هي مسألة صعبة ولكن أعمال المخرج أو الممثل أو الإعلامي موجودة وتاريخهم سيظل أمام أعيننا طوال الوقت، وبالتالي لا نستطيع القول بأنه رحل».

حسين فهمي: قريب جدا على قلبي وصديق عزيز

من جانبه قال الفنان حسين فهمي، والذي أدى دور «شكري» في فيلم العار، إن المخرج الكبير الراحل علي عبد الخالق الذي استمرت مسيرة إبداعه 56 عاما كان زميلا له في معهد السينما، وكان صديقه الشخصي، وأنتجا معا أكثر من فيلم ضمن مسيرته الفنية الغنية، لافتا إلى أنه ظهر معه في عدد من المسلسلات، «علي كان قريب جدا لقلبي وصديق عزيز، وكنت على اتصال به دائما».

وأضاف «فهمي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»: «علي كانت أخلاقه راقية جدا وكان إنسان في تعاملاته وفنان بمعنى الكلمة، ومكانش بيتعالى على أحد، ولينا زملاء كثيرين فقدانهم هذا العام، وأنا كرئيس للمهرجان أتمنى تكريم الجميع، والمرة السابقة كرمت كل زملائي، وكل ما أقدر أكرم حد هكرمه، وعلي عبدالخالق يستحق الكثير».