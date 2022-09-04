غرق 9 مهاجرين غير شرعيين أثناء عبور نهر «ريو جراندي» إلى أمريكا

غرق 9 مهاجرين غير شرعيين في نهر «ريو جراندي» أثناء محاولتهم عبور الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة، بالقرب من إيجل باس بولاية تكساس الواقعة وسط جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لما ذكرته شبكة «أيه بي سي نيوز» الأمريكية.

وينبع نهر «ريو جراندي» من ولاية كولورادو الأمريكية، متدفقا جنوبًا عبر ولاية نيو مكسيكو إلى خليج المكسيك، مشكلاً حدودًا طبيعية بين ولاية تكساس الأمريكية والمكسيك.

وقال «المعهد الوطني للهجرة»، في بيان، إن المهاجرين فارقوا الحياة غرقا وأُنقذ عشرات آخرين أثناء محاولتهم عبور «ريو جراندي» في المكسيك في اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

مكتب الحدود والجمارك الأمريكية: إنقاذ 37 مهاجرا

وعثر حرس الحدود الأمريكيون، في «ريو جراندي» على 6 جثث، فيما عثرت السلطات المكسيكية، على 3 جثث آخرين.

وقالت مكتب الحدود والجمارك الأمريكية، إن عناصرها أنقذوا 37 مهاجرا واعتقلوا 16 آخرين، فيما احتجز المسؤولون المكسيكيون 39 مهاجرا.

مكتب حماية الحدود: المسؤولون يواصلون البحث عن أي ضحايا محتملين

وقال مكتب الجمارك وحماية الحدود إن المسؤولين على جانبي الحدود يواصلون البحث عن أي ضحايا محتملين.

ولقي الآلاف حتفهم أثناء محاولتهم دخول الولايات المتحدة من المكسيك، غالبًا بسبب الجفاف أو الغرق. وفي يونيو الماضي، عثرت السلطات على 53 مهاجراً ميتين في شاحنة بـ«سان أنطونيو».

أشارت شرطة «سان أنطونيو»، في ذلك الوقت، إلى عدم وجود أطفال بين الجثث، مشيرة إلى اعتقال 3 أشخاص يشتبه في علاقتهم بالقضية.

وفي فرنسا، أشار مسؤولون، إلى إنقاذ نحو 190 مهاجرا حاولوا عبور «قناة المانش» بين شمال فرنسا وجنوب إنجلترا، خلال سلسلة من عمليات الإغاثة، أمس السبت.

وتحاول أعداد متزايدة من المهاجرين الذين يسعون للوصول إلى إنجلترا عبور القناة في قوارب متداعية بعد فرض السلطات مزيدا من الإجراءات الأمنية في «ميناء كاليه».