مواقيت الصلاة اليوم الأحد 4 سبتمبر 2022 في محافظة كفر الشيخ

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواقيت الصلاة بجميع محافظات مصر، ومن بينها محافظة كفر الشيخ، حيث يبحث الكثير من المواطنين عن مواعيد الفروض الخمس، ومواقيت الصلاة اليوم الأحد في كفر الشيخ.

وتنشر «الوطن» مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم الأحد 4 سبتمبر 2022، بحسب ما أعلنته هيئة المساحة.

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 4-9-2022 في كفر الشيخ

وجاءت مواقيت الصلاة حسب التوقيت المحلي لمحافظة كفر الشيخ، التي أصدرتها الهيئة المصرية العامة للمساحة كالتالي:

موعد صلاة الفجر 4:07 صباحاً

موعد الشروق 5:38 صباحاً

موعد صلاة الظهر 11:58 صباحاً

موعد صلاة العصر 3:33 مساءً

موعد صلاة المغرب 6:20 مساءً

موعد صلاة العشاء: 7:41 مساءً

مساجد أثرية في كفر الشيخ

ويوجد في محافظة كفر الشيخ العديد من المساجد التاريخية والأثرية، والتي تشهد إقبالا من المواطنين من مختلف المحافظات باعتبارها مزارات شهيرة، من بينها مسجد سيدي إبراهيم الدسوق في دسوق، ومسجد طلحة في مدينة كفر الشيخ، وغيرها من المساجد الأثرية.