مواقيت الصلاة اليوم في مدينة العريش.. «المغرب الساعة 6:06»

يبحث أهالي شمال سيناء بشكل دائم عن مواقيت الصلاة اليوم في مدينة العريش، وذلك لأداء الفروض الخمسة في مواعيدها، وذلك بالتزامن مع استعدادات مساجد المحافظة بأكملها لاستقبال المصلين من خلال رش وتعقيم فرش المساجد والأبواب والشبابيك، وأيضا العمل على تعقيم المراحيض وأماكن الوضوء، ونشر تعليمات الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا وغيرها.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة العريش

وتقدم «الوطن» لقرائها مواقيت الصلاة اليوم في مدينة العريش عاصمة شمال سيناء، مع مراعاة فروق التوقيت بينها وبين المدن الأخرى، حيث تسبق العريش مدينتي الشيخ زويد ورفح بقرابة 5 دقايق، كما تسبق بئر العبد بـ7 دقائق، وذلك بحسب المرصد المناخي لمجلس مدينة العريش.

مواقيت الصلاة اليوم السبت 3 سبتمبر 2022

وجاءت مواقيت الصلاة اليوم السبت في العريش كالتالي:

- صلاة الفجر الساعة 3:51 صباحا

- الشروق الساعة 5:22 صباحا

- صلاة الظهر الساعة 11:44صباحا

- صلاة العصر الساعة 3:18 مساءً

-صلاة المغرب الساعة 6:06 مساءً

- صلاة العشاء الساعة 7:27 مساءً.