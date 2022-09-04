يبحث المواطنون عن مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج اليوم الأحد 4 سبتمبر 2022، وذلك استعدادًا لأداء الصلوات الخمسة في موعدها المحدد، وهوما أعلنت عنه الهيئة العامة المصرية للمساحة.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

وتقدم «الوطن» مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج اليوم الأحد 4 سبتمبر 2022، بحسب التوقيت المحلي للمحافظة، وفق ما أعلنت عنه الهيئة العامة المصرية للمساحة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، التي جاءت كالتالي:

- موعد صلاة الظهر الساعة: 11:52 صباحًا.

- موعد أذان العصر الساعة: 3:23 مساءً.

- موعد أذان المَغرب الساعة: 6:10 مساءً.

- موعد أذان العِشاء الساعة: 7:27 مساءً.

مساجد تاريخية في محافظة سوهاج

وتحتوي محافظة سوهاج على عدد كبير من المساجد الآثرية والتاريخية في أماكن متفرقة بشمال وجنوب المحافظة، التي يحرص الكثير من المواطنين على التوجه إليها لأداء الصلوات فيها، ومن أشهر تلك المساجد، مسجد «علي بك الكبير» ويقع بمنطقة القيسارية في المدينة، والمسجد الكبير في القيسارية بمدينة المنشاة جنوب المحافظة، ومسجد القطب في مدينة سوهاج.