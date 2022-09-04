طقس السويس اليوم الأحد 4-9-2022.. معتدل الحرارة ونشاط للرياح

تشهد محافظة السويس، صباح اليوم الأحد، طقسًا غائمًا جزئيًا، ليسود اليوم طقس معتدل الحرارة مع نشاط للرياح المتوسطة، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

وبحسب أجهزة القياس الداخلية وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن درجة الحرارة العظمى اليوم في محافظة السويس، تصل إلى 36 درجة مئوية فيما تصل الصغرى إلى 25.

حالة البحر الأحمر

وعن حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، أنها ستكون بين معتدلة ومضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج به من متر ونصف إلى مترين ونصف، واتجاه الرياح شمالية غربية، فيما شهدت شوارع وطرق المحافظة سهولة فى التنقل بين الأحياء الخمسة: «السويس، الأربعين، عتاقة، الجناين، فيصل»، مع تأكيد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، على استمرار رفع حالة الاستعداد لمواجهة أي تغيرات طارئة في الطقس.

قراءات الطقس اليوم الأحد في محافظة السويس

ووفقاً لقراءات أجهزة القياس الداخلية، فإن تفاصيل طقس السويس اليوم، كالتالي:

- نسبة الرطوبة صباحاً 50%.

- سرعة الرياح 26 كم / ساعة.

- درجة الحرارة العظمى 36.

- درجة الحرارة الصغرى 25.