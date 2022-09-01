طقس السويس اليوم.. غيوم ونشاط للرياح والعظمى تسجل 36 مئوية

شهدت محافظة السويس، اليوم الخميس، طقساً غائما ً، مع نشاط للرياح المتوسطة، فيما شعر سكان المدينة الباسلة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

ووفقا لقراءات أجهزة الرصد الداخلية في محافظة السويس لطقس اليوم، سجلت درجة الحرارة العظمى 36 درجة مئوية، والصغرى 24، فيما سجلت نسبة الرطوبة 65%، وحركة الرياح 27 كم/ساعة.

سيولة مرورية في السويس

وشدد اللواء عبد المجيد صقر، محافظة السويس، على إعلان حالة الطوارئ لمواجهة أي تقلبات جوية، ووجه مختلف الأحياء والإدارات بالتدخل حال حدوث أي طوارئ، فيما شهدت شوارع المدينة سيولة مرورية، على الرغم من نشاط الرياح، فيما ارتفع موج البحر عن منسوبه الطبيعي.

نشاط لحركة الرياح وارتفاع نسبة الرطوبة

ومن جانبها، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس السويس اليوم يشهد نشاطا في حركة الرياح على بعض المناطق، ما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا، مع وجود فرص لتساقط الأمطار الخفيفة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ووجود حركة للرمال في بعض الأحيان.