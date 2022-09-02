طقس السويس اليوم.. ارتفاع في نسبة الرطوبة والعظمى تسجل 33 درجة

شهد طقس محافظة السويس، اليوم الجمعة، انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة خلال ساعات الفجر، مع ارتفاع تدريجي في الحرارة خلال بداية اليوم، ليكون غائم جزئيا في ظل وجود نشاط متوسط للرياح.

درجات الحرارة في السويس اليوم

وسجلت درجات الحرارة العظمى 33 مئوية والصغرى 24 درجة، فيما سجلت نسبة الرطوبة 68%، وحركة الرياح 21 كم/ساعة، ذلك وفقا لقراءات أجهزة الرصد الداخلية في محافظة السويس لطقس اليوم.

حالة البحر الأحمر في السويس

من جانبه شدد اللواء عبد المجيد صقر، محافظة السويس، على استمرار إعلان حالة الطوارئ لمواجهة أي تغيرات الطقس، موجها بالتواجد المروري في الشوارع، خاصة عند مدخل المدينة من اتجاه طريق «القاهرة - السويس»، والذي يشهد أعمال صيانة، بالإضافة لجهازية المعدات بمختلف الأحياء والإدارات، وسرعة التدخل حال حدوث طوارئ، فيما شهدت شوارع المدينة سهولة في التنقل، كما أن حالة البحر الأحمر معتدلة، وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد.

ارتفاع نسبة الرطوبة ونشاط للرياح

ووفقاً لبيان هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس السويس اليوم يشهد ارتفاعا في نسبة الرطوبة مع وجود نشاط في حركة الرياح، كما أن هناك فرص لتساقط الأمطار الخفيفة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ووجود حركة للرمال في بعض الأحيان، فيما يكون الطقس ليلاً معتدل رطب.