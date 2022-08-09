طقس السويس اليوم.. شبورة وحرارة مرتفعة وتوقعات بسقوط أمطار

شهدت محافظة السويس، طقسًا مشمسًا منذ الساعات الأولى في اليوم الثلاثاء، مع وجود نشاط للرياح الخفيفة المتقطعة، مع شعور بالحرارة نتيجة ارتفاع الرطوبة في، وتكون شبورة مائية خفيفة في الصباح.

سيولة مرورية وانتظام في حركة النقل

وشهدت المدينة صباح اليوم الثلاثاء، سيولة مرورية على المحاور الرئيسية التي تربط بين أحياء ومدن المحافظة، فيما انتظمت حركة السير والنقل على الطرق التي تربط السويس بالمحافظات المجاورة ، في الوقت الذي استمرت أجهزة محافظة السويس في رفع درجة الاستعداد تحسبًا لأي تغيرات في الطقس.

ارتفاع درجة الحرارة ورياح خفيفة

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد، في بيان لها، من تكون الشبورة المائية في الصباح، كما حذرت من الارتفاع النسبي في درجة الحرارة، خلال النهار، وكذلك نسبة الرطوبة، لكنها تواصل الانخفاض خلال الليل، حيث تصل إلى نحو 24 درجة مئوية، فيما تصل العظمى إلى 37 درجة، وسط توقعات بتوافر فرص لسقوط أمطار بنسبة 1%.

وسجلت أجهزة الرصد القراءات الخاصة بطقس السويس اليوم خلال الساعات الأولى من النهار كالتالي:

- نسبة الرطوبة 65%.

- الحرارة 29 درجة مئوية.

- الرياح سرعتها سجلت 12كم /ساعة.

أما عن حالة البحر الأحمر المتوقعة خلال طقس الثلاثاء فهى معتدلة ومضطربة وارتفاع الموج سيتراوح بين متر واحد: 1،75متر، وإتجاه الرياح السطحية شمالية غريبة

وشهد طقس محافظة السويس، أمس الاثنين، أجواء تميل للحرارة، واختفت السحب المتقطعة من سماء المدينة، والتي ظهرت في عدد من الليالي السابقة .