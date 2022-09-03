طقس السويس اليوم السبت.. نشاط رياح وتوقعات بسقوط أمطار

محافظة السويس من المحافظات التي تشهد تغييرا وتحسنا في الطقس يتمثل في نشاط الرياح المتوسطة، وانخفاض الحرارة وظهور الغيوم المنخفضة ليلاً، مع توقعات سقوط أمطار.

ووفقا لقراءات أجهزة الرصد الداخلية في محافظة السويس لطقس اليوم، فقد سجلت درجة الحرارة العظمى 33 درجة مئوية، والصغرى 24، فيما سجلت نسبة الرطوبة 58%، وحركة الرياح 27 كم/ساعة، مع توقعات سقوط أمطار بنسبة 20 %.

توقعات بتكون الشبورة المائية الخفيفة وارتفاع الموج في البحر الأحمر

ووفقا لبيان صادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تضمن توقعات طقس السويس اليوم السبت، تكون شبورة مائية خفيفة خلال الساعات الأولى من النهار، وحالة البحر الأحمر تكون بين معتدل ومضطرب، وارتفاع الموج يتراوح بين متر ونصف إلى مترين ونصف، واتجاه الرياح شمالية غربية، فيما يسود طقس حار رطب نهاراً، معتدل الحرارة رطب ليلاً.

سيولة مرورية

فيما تشهد الطرق الداخلية لمحافظة السويس، سيولة مرورية، مع استمرار حالة الاستعداد التي شدد عليها اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، تضمن سرعة التدخل من الأجهزة والجهات المعنية حالة ظهور أي طارئ.