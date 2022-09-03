تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و2 الجديد HD لمتابعة المباريات المختلفة

شهدت الدقائق القليلة الماضية زيادة معدلات البحث على المحرك العالمي «جوجل» بشأن تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و 2 الجديد HD، والتي تمكن جماهير الرياضة في مصر والوطن العربي من مشاهدة ومتابعة البطولات القارية والدولية والتي تبثها من مدينة دبي الإماراتية.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها جريدة وبواية «الوطن»، توضح في التقرير التالي تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و 2 الجديد HD على هذا النحو:

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و 2 الجديد HD

وجاء تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و2 الجديد HD على القمر الصناعي المصري نايل سات، والأقمار الصناعية الأخرى، وفق ما نشرته صفحة القناة الرسمية على «فيس بوك»، في السطور التالية:

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و2 الجديد HD على القمر الصناعي عرب سات

- التردد: 12091.

- القمر الصناعي: نايل سات

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و2 الجديد HD على القمر الصناعي عرب سات

- التردد: 11804.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية extra على القمر الصناعي نايل سات- التردد: 12330.

- استقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

- معدل الترميز: 27500.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و2 الجديد HD على القمر الصناعي هوت بيرد

- التردد: 11747.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 30000.

- معامل تصحيح الخطأ: 4/3

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و2 الجديد HD على القمر الصناعي ياه سات

- التردد: 11938.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: 9/8.