تردد قنوات روتانا 2022 وخطوات التحميل على عرب ونايل سات

أعلنت مجموعة من الشاشات المصرية والعربية عن تحديثاتها لتردداتها الجديدة ومن بينها تردد قنوات روتانا الأمر الذي جعلها تتصدر محرك البحث العالمي «جوجل» على مدار الدقائق القليلة الماضية، ولذلك لمتابعة الباقات المختلفة من الموسيقي والدراما والأفلام .

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تردد قنوات روتانا على الأقمار الصناعية المختلفة على هذا النحو:

تردد قنوات روتانا

وتقدم قنوات روتانا باق متنوعة من الترددات تفاصيلها كالتالي:

تردد قناة روتانا سينما على النايل سات

التردد: 11296 أو 12226

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

الجودة: HD

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

النمط: DVB-S

التعديل: QPSK

تردد قناة روتانا سينما الجديد على عرب سات

التردد: 11843

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

الجودة: HD

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة روتانا دراما على نايل سات

التردد: 11296

معدل الترميز: 27500

تردد قناة روتانا دراما على عرب سات

التردد: 11843

معدل الترميز: 17500.

تردد قناة روتانا كوميدي

ولمحبي مشاهدة الأفلام الكوميدية يمكن متابعة تردد قناة روتانا كوميدي عبر الأقمار الصناعية من خلال تلك الترددات:

تردد روتانا كوميدي للبث عالي الجودة HD

- القمر: عربسات بدر 6

- الموقع المداري للقمر: 26 شرق

- التردد: 12341

- الاستقطاب: أفقي

- معدل الترميز: 27500

- معتدل تصحيح الخطأ: 3/4

- نوع الترميز: DVB S2\8PSk

- نوع بث الفيديو الرقمي: MPEG-4

تردد روتانا كوميدي للبث العادي SD

- القمر: عربسات بدر 6

- الموقع المداري: 26 شرق

- التردد:11843

- الاستقطاب: أفي.

- معدل الترميز: 27500

- معدل تصحيح الخطأ: 3/4

- نوع الترميز: DVB S\QPSK

- نوع بث الفيديو الرقمي: MPEG-2

خطوات تحميل تردد قنوات روتانا 2022

ويمكن تحميل الترددات المختلفة لقنوات روتانا من خلال الضغط على زر Menu في الريموت كنترول المتحكم في الريسيفر الخاص بك، وقم باختيار Installation من القائمة التي تظهر أمامك على الشاشة، قم باختيار تركيب يدوي Menual Installation، بعد ذلك قم باختيار نوع القمر الصناعي سواء كان عرب سات أو نايل سات، ثم قم بكتابة تردد القناة الموجود مسبقًا للبث علي الجودة أو للبث العادي، قم بالضغط على كلمة ok، وقم بالبحث عن القناة عبر قائمة القنوات الموجودة على جهازك.