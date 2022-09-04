تردد قنوات روتانا 2022 وخطوات التحميل على عرب ونايل سات
كتب:
هبهَ وهـدان
06:50 ص | الأحد 04 سبتمبر 2022
تردد قنوات روتانا
أعلنت مجموعة من الشاشات المصرية والعربية عن تحديثاتها لتردداتها الجديدة ومن بينها تردد قنوات روتانا الأمر الذي جعلها تتصدر محرك البحث العالمي «جوجل» على مدار الدقائق القليلة الماضية، ولذلك لمتابعة الباقات المختلفة من الموسيقي والدراما والأفلام .
واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تردد قنوات روتانا على الأقمار الصناعية المختلفة على هذا النحو:
تردد قنوات روتانا
وتقدم قنوات روتانا باق متنوعة من الترددات تفاصيلها كالتالي:
تردد قناة روتانا سينما على النايل سات
التردد: 11296 أو 12226
معامل الترميز: 27500
الاستقطاب: أفقي
الجودة: HD
معامل تصحيح الخطأ: 4/3
النمط: DVB-S
التعديل: QPSK
تردد قناة روتانا سينما الجديد على عرب سات
التردد: 11843
معامل الترميز: 27500
الاستقطاب: أفقي
الجودة: HD
معامل تصحيح الخطأ: 4/3.
تردد قناة روتانا دراما على نايل سات
التردد: 11296
معدل الترميز: 27500
تردد قناة روتانا دراما على عرب سات
التردد: 11843
معدل الترميز: 17500.
تردد قناة روتانا كوميدي
ولمحبي مشاهدة الأفلام الكوميدية يمكن متابعة تردد قناة روتانا كوميدي عبر الأقمار الصناعية من خلال تلك الترددات:
تردد روتانا كوميدي للبث عالي الجودة HD
- القمر: عربسات بدر 6
- الموقع المداري للقمر: 26 شرق
- التردد: 12341
- الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
- معتدل تصحيح الخطأ: 3/4
- نوع الترميز: DVB S2\8PSk
- نوع بث الفيديو الرقمي: MPEG-4
تردد روتانا كوميدي للبث العادي SD
- القمر: عربسات بدر 6
- الموقع المداري: 26 شرق
- التردد:11843
- الاستقطاب: أفي.
- معدل الترميز: 27500
- معدل تصحيح الخطأ: 3/4
- نوع الترميز: DVB S\QPSK
- نوع بث الفيديو الرقمي: MPEG-2
خطوات تحميل تردد قنوات روتانا 2022
ويمكن تحميل الترددات المختلفة لقنوات روتانا من خلال الضغط على زر Menu في الريموت كنترول المتحكم في الريسيفر الخاص بك، وقم باختيار Installation من القائمة التي تظهر أمامك على الشاشة، قم باختيار تركيب يدوي Menual Installation، بعد ذلك قم باختيار نوع القمر الصناعي سواء كان عرب سات أو نايل سات، ثم قم بكتابة تردد القناة الموجود مسبقًا للبث علي الجودة أو للبث العادي، قم بالضغط على كلمة ok، وقم بالبحث عن القناة عبر قائمة القنوات الموجودة على جهازك.