تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات 2022.. شوف المغامرات وعيشها

يزداد البحث من فترة لأخرى عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات 2022، من محبي الإطلاع على المعلومات الثقافية والمغامرات المختلفة، ومشاهدة الأفلام الوثائقية الخاصة بأعماق البحار والغابات والجبال وغيرها، خاصة أن القناة دائما ما تقدم معلومات جديدة وفريدة لمشاهدين.

ومع ارتفاع نسب البحث خلال الساعات الماضية، تستعرض «الوطن» تردد القناة على نايل سات وعرب سات، ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها للجمهور في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات 2022

• تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات 2022، وفق الموقع الرسمي للقناة:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- تردد القناة: 11411.

- الجودة: خاصية HD.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 30000.

- معدل التصويب: 3/4.

• على الراغبين في تشغيل القناة بخاصية SD، ضبط المعلومات الآتية:

- تردد: 11526.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معدل التصويب: 5/6.

• تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 على عرب سات:

- القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصويب: 3/4 أو Auto.

برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك

بعد استعراض تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات 2022، نوضح نوعيات العروض التي تقدمها القناة، إذ تعمل على عرض الأفلام الوثائقية والبرامج المتنوعة، وأبرزها البرنامج الوثائقي «قصة الإله» من تقديم الفنان العالمي مورجان فريمان، ويطرح البرنامج مجموعة من القضايا مثل: «المعجزة، الإيمان، الصلاة.. إلخ» من خلال وجهات النظر الدينية المختلفة.

يذكر أن قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي، انطلقت في عام 2009، وتعتبر من أولى القنوات الوثائقية المتخصصة التي تبث بشكل مجاني في الشرق الأوسط، وتعرض البرامج التي تخص الحياة البرية والتكنولوجية والسفر والهندسة والمغامرات، على مدار الساعة باللغة العربية.