لينك تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. تحديد موعد تسجيل الرغبات

ترقب وانتظار يغلب على طلاب الدبلومات في تلك الفترة، خاصة بعد ظهور نتيجتهم، لتبدأ رحلة البحث عن لينك تنسيق الدبلومات الفنية لكتابة وتسجيل رغباتهم في الكليات أو المعاهد التي يحلمون بالالتحاق لها.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية، لينك تنسيق الدبلومات الفنية 2022 وموعد فتح تسجيل الرغبات للطلاب بنظامي الثلاث سنوات والخمس سنوات؛ وفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة.

لينك تنسيق الدبلومات الفنية 2022

وتتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط مخصص لتسجيل رغبات التنسيق لطلاب الثانوي والدبلومات وغيرها.

ويمكن الدخول على لينك تنسيق الدبلومات الفنية 2022 من خلال الضغط هنا.

خطوات تسجيل الرغبات

-في البداية يتم الدخول على موقع التنسيق ولينك تنسيق الدبلومات الفنية المذكور أعلاه.

-وبعدها يحدد الطالب نوع المؤهل الذي حصل عليه سواء «صناعي، تجارى، زراعي، سياحي» ونظام الـ3 أو الـ5 سنوات.

- يتم كتابة رقم الجلوس الموجود في الشهادة.

- كما يكتب الطالب الرقم السري الخاص به المدرج باستمارة النجاح.

- سيظهر بيان تأكيدي باسم الطلاب الثلاثي ورقم جلوسه يتم التأكيد والضغط على الخطوة التالية.

- يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته.

خدمات يقدمها موقع التنسيق

يقدم موقع التنسيق العديد من الخدمات وجاء أبرزها ما يلي:

- تسجيل الرغبات للالتحاق بالمرحلة التعليمية الجديدة.

- التسجيل لاختبار القدرات.

- تقليل الاغتراب.

-قائمة كاملة فيما يخص المعاهد والكليات المتاحة للدبلومات بمختلف تخصصاتها.

موعد فتح باب التنسيق للدبلومات الفنية

يذكر أن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قال في تصريح سابق لبوابة «الوطن»، إنّ تنسيق الدبلومات الفنية 2022 سينطلق خلال النصف الأول من شهر سبتمبر.