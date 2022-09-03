موعد تنسيق نتيجة الدبلومات الفنية 2022 وخطوات بسيطة لمعرفة النتيجة

ينتظر طلاب الدبلومات الفنية، هذه الأيام إعلان موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2022، الذي سيعلن عنه في غضون أيام قليلة، إذ من المقرر انطلاق التنسيق في النصف الأول من الشهر الجاري سبتمبر 2022، استعدادًا للالتحاق بالجامعات والمعاهد في العام الدراسي 2022-2023.

موعد تنسيق نتيجة الدبلومات الفنية 2022

ويشمل تنسيق دبلوم المدارس الثانوية التجارية (ونظائرها)، الطلاب نظام الثلاث سنوات، ويتاح لهم الالتحاق بكليات الزراعة وتجارة انتظام وانتساب موجه والاقتصاد والتربية والآثار، وبرنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق، وكذلك كليات التكنولوجيا والتنمية والإدارة ونظم المعلومات، وعدد من المعاهد التابعة لوزارتي التعليم العالي والصحة.

تنسيق نتيجة الدبلومات الفنية 2022

وسيعلن موعد تنسيق نتيجة الدبلومات الفنية 2022، عبر موقع التنسيق الإلكتروني، مع ضرورة اتباع كافة الخطوات الخاصة بالتنسيق بدقة واستيفاء جميع الشروط، كالتالي:

1- الشهادات الثانوية الفنية «الصناعية، الزراعية، التجارية، السياحة وفنادق» ونظائرها نظام «الثلاث، الخمس سنوات».

2- وعند إعلان موعد تنسيق نتيجة الدبلومات الفنية 2022، سيتم التنسيق الالكتروني بالدخول على موقع التنسيق هنا، ويحدد الطالب نوع المؤهل «صناعي، تجارى، زراعي، سياحي»، نظام ثلاث سنوات أو خمس سنوات.

3- يدخل الطالب برقم الجلوس في الشهادة الحاصل عليها ثم يكتب الرقم السري الخاص به المدرج باستمارة النجاح.

4- يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المكتوب في الشهادة وعليه تأكيد البيان بالضغط علي مفتاح (الخطوة التالية).

5- يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته، في أي وقت وقبل إعلان النتيجة، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذا الرقم ضمان السرية وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها، عند إعلان موعد تنسيق نتيجة الدبلومات الفنية 2022.

6- يسجل الطالب رغباته بنفسه ومراجعتها وطبعها حيث سيتم الترشيح على آخر تعديل سجله الطالب.