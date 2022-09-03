تعتبر كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي بجامعة سوهاج، من الكليات الحديثة ورابع كلية بعد كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي بالسويس وحلوان وبني سويف​، حيث لا توجد الكلية إلا في هذه الجامعات فقط، وتعمل على تخريج كوادر فنية في المجالات الصناعية المختلفة والمتنوعة، وتتمتع بالمعارف والمهارات التطبيقية التي تؤهلها للمساهمة في تقديم الصناعات في مصر، ولذلك يبحث الكثير من الطلاب عن تنسيق الدبلومات الفنية 2022 كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي بسوهاج.

وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻛﻠﻴﺔ التكنولوجيا واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ بجامعة سوهاج ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻴﺎت التطبيقية واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ كل ﺧﺮﻳﺠﻴﻬﺎ درﺟﺔ ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت، ولذلك يعد تنسيق الدبلومات الفنية 2022 كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي بسوهاج، من أولى الرغبات بالنسبة للكثير من طلاب الثانوية العامة.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي بسوهاج

وتنشر «الوطن» شهادات وشروط الالتحاق بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022 كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي بسوهاج، وفقًا للموقع الرسمي لكلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي بجامعة سوهاج، وجاءت على النحو التالي:

- دبلوم المدارس الثانوية الصناعية «نظام الخمس سنوات» ومعاهد إعداد الفنيين وما يعادلها.

- دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام الثلاث سنوات، بعد اجتياز الطالب امتحان المعادلة الذي تحدده لجنة القطاع.

- الثانوية العامة علمي «رياضة»، على ألا يزيد عددهم عن 25% من إجمالي المقبولين.

شروط الالتحاق بالكلية

أن ينجح الطالب فيما تجريه الكلية من اختبارات للتحقق من حسن لياقته المهنية.

أن يكون الطالب متفرغًا للدراسة بالكلية.

ويتم توزيع الطلاب المنقولين للفرقة الثانية على الأقسام والشعب المختلفة، طبقًا لما يقرره مجلس الكلية.

تقبل الكلية المدرسين القائمين بالتدريس «مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية» في التعليم الصناعي، للالتحاق ببرنامج للتأهيل للحصول على درجة البكالوريوس في التعليم الصناعي.

نظام الدراسة والامتحانات

مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس 4 سنوات، وتنقسم السنة الدراسية إلى فصلين دراسيين مدة كلا منهما خمسة عشر أسبوعًا.