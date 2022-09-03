رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022 لنظامي الـ3 و5 سنوات

بعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية لنظامي 3 و5 سنوات الدور الثاني، ترتفع عمليات البحث عن رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022، وطريقة التسجيل في الموقع حتى يلتحق هؤلاء الطلاب بالمرحلة التعليمية المختلفة.

وللمهتمين من طلاب الدبلومات الفنية، تنشر بوابة «الوطن» ضمن الموضوعات الخبرية الخدمية التي تقدمها في مجال التعليم، نعرض رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022، وموعد فتح تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية.

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022

وأتاحت وزارة التعليم العالي موقع التنسيق وهو المختص بتسجيل رغبات طلاب المعاهد الفنية لنظامي 3 و5 سنوات، ويمكن الدخول عليه بشكل مباشرة من هنــا.

ويقدم موقع التنسيق لطلاب الدبلومات الفنية عدد من الخدمات وهي كالآتي:

- تسجيل الرغبات للالتحاق بالمرحلة التعليمية الجديدة.

- التسجيل لاختبار القدرات مع العلم أن تلك الخدمة انتهي وقت التقديم.

- تقليل الاغتراب وتلك الخدمة يتم فتح التسجيل فيها بعد ظهور نتيجة تنسيق الرغبات.

بالإضافة إلي قائمة كاملة فيما يخص المعاهد والكليات المتاحة للدبلومات بمختلف تخصصاتها، والحد الأدني للقبول في تلك الكليات والمعاهد في الأعوام السابقة لنظامي 3 و5 سنوات.

موعد فتح باب التنسيق للدبلومات الفنية

وعن موعد فتح باب تسجيل رغبات تنسيق لمرحلة الأخيرة من تنسيق الدبلومات الفنية، كان السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريح سابق لبوابة «الوطن»، أنّ تنسيق معاهد الدبلومات الفنية 2022 سينطلق خلال النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل، ويتمّ الاستعداد لاستقبال الطلاب بمكاتب التنسيق الإلكتروني، وفقًا للحدود الدنيا التي أقرّها المجلس الأعلى للجامعات.

يُشار إلى أنَّ هناك أماكن شاغرة لطلاب تنسيق معاهد الدبلومات الفنية 2022، لجميع التخصصات سواء صناعية أو تجارية أو زراعية أو سياحية، وقالت الوزارة، إنَّ تنسيق الدبلومات الفنية 2022 بنفس ضوابط العام الماضي.