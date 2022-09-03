استقرار أسعار العملات في بداية تعاملات اليوم.. الدولار بـ19.18 جنيه

حققت أسعار صرف عدد من العملات الأجنبية استقرارا خلال تعاملات اليوم السبت، الموافق 3 سبتمبر 2022، واستقرت العملات العربية خلال التداولات في أول أيام الأسبوع الجاري، حيث جاءت تحركاتها في مؤشرات ثابتة نظرا لإجازة العمل في البنوك المصرية والبنك المركزي المصري اليوم.

ورغم هذا الاستقرار، إلا أن أسعار العملات تشهد تقلبات شديدة على المستوى العالمي خلال الفترة الحالية، نظرًا للظروف الاقتصادية التي يعاني منها العالم مثل التضخم وتداعيات القرارات الخاصة بأسعار الفائدة.

وتعتبر أسعار العملات البنك المركزي هي عبارة عن متوسط سعري للعملة، وقد يختلف من بنك لآخر اختلافات بسيطة جدا لا تتعدى 3 قروش.

وتلقى أسعار العملات في البنوك المصرية اهتمامًا كبيرًا من قبل المواطنين المصريين، وكذلك التجار الذين يتعاملون في الاستيراد والتصدير، خاصة أنهم يحتاجون إلى الدولار والعملات الأخرى للتعامل مع المصدرين من الخارج.

أسعار العملات في البنوك المصرية والأجنبية

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار العملات في البنوك المصرية والأجنبية العاملة في مصر، خلال بداية تعاملات اليوم، كالتالي:

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي

- سعر الدولار.. 19.18 جنيه للشراء، و19.25 جنيه للبيع.

- سعر الدينار الكويتي.. 62.16 جنيه للشراء، و62.49 جنيه للبيع.

- سعر الريال السعودي.. 5.10 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

- سعر الدرهم الإماراتي.. 5.21 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.

- سعر الجنيه الإسترليني.. 22.17 جنيه للشراء، و22.26 جنيه للبيع.

- سعر اليورو.. 19.16 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم في البنك الأهلي المصري

واستقرت أسعار العملات في البنك الأهلي المصري خلال تعاملات اليوم السبت 3 سبتمبر 2022، وسجلت الآتي:

- سعر الدولار.. 19.18 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.

- سعر الدينار الكويتي.. 60.07 جنيه للشراء، و62.46 جنيه للبيع.

- سعر الريال السعودي.. 5.09 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

- سعر الدرهم الإماراتي.. 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

- سعر الجنيه الإسترليني.. 22.18 جنيه للشراء، و22.36 جنيه للبيع.

- سعر اليورو.. 19.19 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع.