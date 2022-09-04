تردد قنوات المصارعة 2022 على النايل سات.. أبرزها «الحلبة»

كثرت عمليات البحث حول المحرك العالمي «جوجل» خلال الدقائق القليلة الماضية، حول تردد قنوات المصارعة، التي يمكن من خلالها متابعة البطولات التي تقدمها على الحلبة، فضلًا عن رغبة البعض في تعلم تلك الرياضة من خلال المشاهدة المتكررة للبطولات وتعلم مهارات اللعبة.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، والمتعلقة برصد أبرز الترددات، نوضح في التقرير التالي تردد قنوات المصارعة، على هذا النحو:

تردد قنوات المصارعة

ويوجد العديد من الترددات التي تقدم محتوى متعلقًا برياضة المصارعة، من بينها الآتي:

تردد قناة هلا مصارعة

- القمر الصناعي: نايل سات .

- التردد: 10972.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معدل تصحيح الخطأ: ¾ أو تلقائي.

تردد قناة الحلبة 1

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11602.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

- الاستقطاب: أفقي H .

- معدل الترميز: 27500.

تردد قناة المصارعة الحرة

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11679.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

- الاستقطاب: أفقي .

- معدل الترميز: 27500.

تردد قناة الحلبة 2

- التردد: 11679.

- القمر الصناعي: النايل سات.

- الإستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

تردد قناة The Fight

- التردد: 11258 (h) .

- القمر الصناعي: النايل سات.

- الإستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة البطل

- التردد: 11136 (h) .

- القمر الصناعي: النايل سات.

- الإستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة wwe

- التردد: 11136 (h) .

- القمر الصناعي: النايل سات.

- الإستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.