خطوات تسجيل ملف الترقي لمعلمي وشيوخ المعاهد الأزهرية.. والشروط اللازمة

خطوات تسجيل ملف الترقي لمعلمي وشيوخ المعاهد الأزهرية، تشغل قطاعا كبيرا من العاملين في الأزهر الشريف، حيث تم إتاحة موقع تسجيل استيفاء ملف الترقي للمستهدفين للترقي للعام 2022-2023 للمعلمين وشيوخ المعاهد، اعتبارا من يوم السبت الموافق 17 سبتمبر وحتى يوم الخميس الموافق 20 أكتوبر.

خطوات تسجيل ملف الترقي لمعلمي وشيوخ المعاهد بالأزهر

وأعلن الأزهر الشريف في خطاب موجه إلى المناطق الأزهرية، حصلت «الوطن» علي نسخه منه، أن هناك عدة ضوابط لتسجيل ملف الترقي لمعلمين وشيوخ المعاهد الأزهرية التي تم تحديدها لهذا الأمر.

وشملت ضوابط تسجيل ملف الترقي لمعلمين وشيوخ المعاهد الأزهرية التالي:

1- المعلم مسئول مسئولية كاملة من استيفاء بنود استمارة ملف إنجاز المعلم «اإلكترونيا»، من خلال الدخول على صفحته الشخصية عبر الموقع الإلكتروني لبيانات كادر المعلم، اضغط هــنــا، وبعد الانتهاء والمراجعة بالضغط على أيقونة (حفظ وتسجيل).

2- مسئول التعامل الإلكتروني بالمنطقة الأزهرية يكون مسئول مسئولية كاملة عن إتاحـة دخول شيخ المعهد الأزهري علـى مـوقـع بيـانـات كـادر المعلـم، وتكون إتاحة الدخول على الموقع بمحضر رسمي يسجل فيه تاريخ الدخول والإقرار بالانتهاء من تسجيـل عمليات التقييم إلكترونيا، وكذلك تسجيل إقرار قضاء مدة ممارسة العمل الفعلي 5 سنوات على الأقل في الوظيفة الحالية.

ويراعي احتساب الحالات الآتية ضمن الخمس سنوات لممارسة العمل الفعلي، وهي:

1- الإجازة المرضية للمرضى بمرض مزمن.

2- الإجازات المرضية المتقطعة بأجر كامل.

3ـ إجازة الوضع بالنسبة للمعلمات.

4- البعثة التعليمية على نفقة الأزهر.

5- الحبس الاحتياطي لمن أخلي سبيله.

6- شاغلي وظائف المعلمين المكلفين بوظائف المعد وأعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

7- شاغلي وظائف المعلمين المنتدبين لهيئات ووزارات أخرى، بشرط قضاء عام واحد على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الحالية في مجال وظائف التعليم قبل أو بعد ندبه، ويقيم أداؤه من شيخ المعهد والموجه الفني المختص عن عام الممارسة.

8 - شاغلي وظائف المعلمين المرشحين للترقي الذين يشغلون وظائف الإدارة بالمعهد، ووظائف التوجيه الفني، ووظائف مدير ووكيل الإدارات التعليمية يتم تقييمهم من مديرهم المباشر.

آليات تقييم المعلم للحصول على شهادة الترقي بالأزهر

ويتم تقييم أداء المعلم للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي من 100 نقطة، تكون موزعة طبقا لمحتويات ملف الترقي على النحو التالي:

1- استيفاء البرنامج التدريبي ويخصص له 50 نقطة ويشترط حصول المعلم على نسبة 50% على مجموع نقاط النهاية الكبرى المخصصة للبرنامج.

2- استمارة ملف إنجاز المعلم، وهي تتكون من 10 بنود مهنية عامة، يخصص لكل بند من هذه البنود، ليكون إجمالي نقاط تقييم الاستمارة 20 نقطة.

3 - تقييم المعلم من قبل شيخ المعهد يخصص له 10 نقاط.

4 - تقييم المعلم من قبل الموجه الفني يخصص له 10 نقاط.

ويمنح المعلم شهادة الصلاحية اللازمة للترقي من مستوى معلم - معلم أول إلى الوظيفة الأعلى إذا حقق مستوى 60 نقطة على الأقل من مجموع نقاط البنود أعلاه، مع مراعاة تحقيق شرط البند الأول.

كما يمنح المعلم شهادة الصلاحية اللازمة للترقي من مستوى معلم أول أو معلم خبير إلى الوظيفة الأعلى، نقطة على الأقل من مجموع نقاط البنود أعلاه، مع مراعاة تحقيق شرط البند الأول الأعلى إذا حقق 65 نقطة.