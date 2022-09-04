إنجازات قطاع النقل البحري في الفترة الأخيرة.. تطوير 7 موانئ برية

عرض برنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية أسماء يوسف، تقريرا معلوماتيا عن إنجازات قطاع النقل البحري في الفترة الأخيرة، والذي جاء كالآتي:

- 2014 لم يتم إنشاء محطات جديدة لتداول الحاويات بالموانئ.

- 1.8 مليار جنيه إجمالي تكلفة تنفيذ مشروعات ميناء الإسكندرية خلال 8 سنوات.

- إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الدخيلة بالطريق الدولي الساحلي بتكلفة 824 مليون جنيه.

- إنشاء وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض بميناء الأسكندرية بتكلفة 5.150 مليار جنيه.

1.9 مليار جنيه إجمالي تكلفة مشروعات ميناء دمياط

- إنشاء البنية التحتية لمنطقة الساحات الجديدة المنقولة من الشركة التجارية للأخشاب بتكلفة 305 ملايين جنيه.

- 1.9 مليار جنيه إجمالي تكلفة مشروعات ميناء دمياط.

- إنشاء محطة متعددة الأغراض رصيف بطول 681 مترا بميناء دمياط بتكلفة أكثر من 1.3 مليار جنيه.

- إنشاء محطة الحاويات الثانية بتكلفة 4.5 مليار جنيه بميناء دمياط.

- الانتهاء من إنشاء 5 كم أرصفة مختلفة الأغراض بميناء شرق بورسعيد بتكلفة 10 مليارات جنيه.

تطوير نحو 7 موانئ برية على الحدود مع ليبيا والسودان

- تطوير ميناء سفاجا البحري بتكلفة 510 ملايين جنيه .

- التخطيط لإنشاء 9 موانئ جافة و 8 مراكز لوجيستية تستوعب ما يزيد على 5 ملايين حاوية سنويا.

- تطوير نحو 7 موانئ برية على الحدود مع ليبيا والسودان.

- إنشاء عدد من الموانئ النهرية الحديثة لتعظيم دور النقل النهري في نقل البضائع.