إنجازات قطاع النقل البحري في الفترة الأخيرة.. تطوير 7 موانئ برية
كتب:
نرمين عفيفي
03:36 م | الأحد 04 سبتمبر 2022
مشروعات الدولة والتوسع بمجال النقل البحري
عرض برنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية أسماء يوسف، تقريرا معلوماتيا عن إنجازات قطاع النقل البحري في الفترة الأخيرة، والذي جاء كالآتي:
- 2014 لم يتم إنشاء محطات جديدة لتداول الحاويات بالموانئ.
- 1.8 مليار جنيه إجمالي تكلفة تنفيذ مشروعات ميناء الإسكندرية خلال 8 سنوات.
- إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الدخيلة بالطريق الدولي الساحلي بتكلفة 824 مليون جنيه.
- إنشاء وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض بميناء الأسكندرية بتكلفة 5.150 مليار جنيه.
1.9 مليار جنيه إجمالي تكلفة مشروعات ميناء دمياط
- إنشاء البنية التحتية لمنطقة الساحات الجديدة المنقولة من الشركة التجارية للأخشاب بتكلفة 305 ملايين جنيه.
- 1.9 مليار جنيه إجمالي تكلفة مشروعات ميناء دمياط.
- إنشاء محطة متعددة الأغراض رصيف بطول 681 مترا بميناء دمياط بتكلفة أكثر من 1.3 مليار جنيه.
- إنشاء محطة الحاويات الثانية بتكلفة 4.5 مليار جنيه بميناء دمياط.
- الانتهاء من إنشاء 5 كم أرصفة مختلفة الأغراض بميناء شرق بورسعيد بتكلفة 10 مليارات جنيه.
تطوير نحو 7 موانئ برية على الحدود مع ليبيا والسودان
- تطوير ميناء سفاجا البحري بتكلفة 510 ملايين جنيه .
- التخطيط لإنشاء 9 موانئ جافة و 8 مراكز لوجيستية تستوعب ما يزيد على 5 ملايين حاوية سنويا.
- تطوير نحو 7 موانئ برية على الحدود مع ليبيا والسودان.
- إنشاء عدد من الموانئ النهرية الحديثة لتعظيم دور النقل النهري في نقل البضائع.