«التنسيقية» تنظم صالونا سياسيا عن قطاع النقل البحري اليوم

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الليلة في الثامنة مساء، صالونا سياسيا عن قطاع النقل البحري، تحت عنوان «قطاع النقل البحري.. بين الواقع والمأمول 2022»، للنقاش بشأن تطوير قطاع النقل البحري المصري والأهمية الاقتصادية للنقل البحري، وسبل الارتقاء بتلك الصناعة الاستراتيجية ضمن الاقتصاد القومي المصري.

المشاركون في صالون التنسيقية

ويستضيف الصالون، الدكتورة هدى عطية، مساعد وزير النقل لشؤون النقل البحري، ومحمود القط، عضو لجنة السياحة والثقافة والآثار بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور جمال السعيد، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، والدكتور محيي الدين السايح، خبير النقل البحري وعميد كلية النقل البحري بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وعبدالعزيز الشناوي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والباحث في شؤون النقل البحري.

إدارة الحوار

تدير الحوار الإعلامية نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.