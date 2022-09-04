تفاصيل أفضل 3 قروض للطاقة الشمسية.. تمويل يصل لـ500 ألف جنيه

أصبح الاتجاه إلى حلول صديقة للبيئة، أكثر انتشارًا بسبب زيادة تكلفة الطاقة التقليدية والرغبة في الحفاظ على البيئة، ويعد الوقت الحالي هو الأفضل للاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، والاستفادة منها في المنازل والمشروعات.

وترصد «الوطن»، تفاصيل قروض الطاقة الشمسية في 3 بنوك هي «بنك مصر، البنك التجاري الدولي CIBk، والبنك الأهلي القطري QNB»، على النحو التالي:

1- قرض محطات الطاقة الشمسية من بنك مصر

يمنح بنك مصر قرض محطات الطاقة الشمسية للمصريين من خلال برامج التمويل التالية:

- الموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب/القسط الشهري.

- الموظفين بموجب إثبات الدخل.

- أصحاب المهن/الأعمال الحرة.

- أصحاب/مستحقي المعاشات (بتعهد تحويل المعاش أو بدونه».

- أصحاب الأوعية الادخارية (للمصريين والأجانب».

الشروط العامة لمنح القرض:

- الحد الأدنى لعمر المقترض: 21 عامًا.

- الحد الأقصى لقيمة القرض: يصل إلى 500 ألف جنيه.

- نسبة التمويل: تصل إلى 100%.

- مدة التمويل: تصل إلى 120 شهر.

المستندات الأساسية المطلوبة:

- صورة بطاقة الرقم القومي السارية.

- أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل.

- عرض أسعار لمحطة الطاقة الشمسية معتمد من الشركة أو الشركات المتعاقدة مع البنك.

- بالنسبة للموظفين: (شهادة مفردات الراتب الشهري، تعهد جهة العمل بتحويل الراتب/القسط الشهري في حالة تعهد جهة العمل بالتحويل».

- بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة: (صورة البطاقة الضريبية، صورة ترخيص/تصريح مزاولة المهنة بالنسبة للمهن الحرة، صورة مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري للأعمال الحرة، كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر».

- بالنسبة لأصحاب ومستحقي المعاشات: (بيان بقيمة المعاش الشهري من جهة صرف المعاش، بيان بالمستفيدين من المعاش في حالة مستحقي المعاشات، تعهد بتحويل المعاش في حالة تعهد جهة صرف المعاش بالتحويل».

يمنح العميل وثيقة تأمين مجانية على الحياة طول فترة القرض.

2- قرض الطاقة الشمسية من البنك التجاري الدولي - مصر CIB

قيمة القرض: تصل إلى 350 ألف جنيه وفقًا للتعاملات على كشف الحساب البنكي.

- فترة سداد القرض: تصل إلى 5 سنوات.

الرسوم والمصروفات الخاصة بقرض الطاقة الشمسية:

- مصروفات إجراء الحصول على التسهيل: 200 جنيه مصري (تسدد مرة واحدة».

- رسوم نظير تقديم الخدمة: 50 جنيه مصري شهريًا

- رسوم إدارية تخصم مقدمًا من قيمة التسهيل:1% من مبلغ التسهيل

- رسوم السداد المعجل (كلي أو جزئي»7% من إجمالي المبلغ المراد سداده.

- رسوم السداد المعجل على التسهيلات المشتراه 10% من إجمالي المبلغ المراد سداده.

- رسوم خطاب مخالصة 50 جنيه.

- رسوم إصدار شهادة مديونية 50 جنيه.

- رسوم إعادة جدولة التسهيل 2% من الرصيد المستحق.

- رسوم تأخير السداد 5% على المبالغ المتأخرة.

- ضريبة الدمغة النسبية (تدفع كل 3 شهور» 0.05% على أعلى رصيد إقفال مدين في الربع السنوي.

تأمين على الحياة الزامي في حالة التسهيل بدون ضمان.

3- قرض الطاقة الشمسية من البنك الأهلي القطري QNB

يقدم البنك الأهلي القطري، قرض صديق البيئة لشراء أفضل نظام للطاقة الشمسية لمنزلك ليمكنك من تخفيض تكاليف الكهرباء المنزلية مع الحفاظ على البيئة.

مزايا القرض:

قيمة القرض: يصل إلى 400 ألف جنيه.

فترة سداد القرض: يصل إلى 7 سنوات.

- تمتع بعائد تنافسي

- تأمين على الحياة مجاني طوال مدة القرض

- أقساط شهرية ثابتة طوال مدة القرض حتى لا تشعر بأي عبء

- خصم الأقساط أوتوماتيكيًا سواء من الحساب الجار ي أو الحساب الجار ي ذو عائد.