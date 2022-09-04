الخط الساخن لأعطال الكهرباء.. وكيفية الاستعلام عن الفاتورة

كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن الخط الساخن لأعطال الكهرباء، الذي يمكن خلاله تسجيل الأعطال ليتثنى للوزارة سرعة التعامل مع الشكوى المتعلقة بالعطل بعد التحقق منها من خلال مجموعة من الموظفين المدربين على سرعة استقبال البلاغات والتعامل معها بحرفية تامة.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي رقم الخط الساخن لأعطال الكهرباء على هذا النحو:

رقم الخط الساخن لأعطال الكهرباء

ووحدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، رقمًا يمكن أن يلجأ له المواطن في حال اكتشاف عطل ما متعلق بالتيار الكهربائي، إذ يتوجب على المستهلك للتيار الاتصال بـ رقم الخط الساخن لأعطال الكهرباء وهو (121) للإبلاغ عن العطل.

طرق أخرى لشكاوى الكهرباء

ويمكن للمواطن إرسال الشكاوى المختلفة المتعلقة بالكهرباء من خلال إما التوجه إلى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء على عنوان 1 شارع المھندس ماھر أباظة، خلف نادي السكة بمدینة نصر، أو التوجة بالشكوى من خلال الموقع الإلكتروني لجھاز تنظيم مرفق الكهرباء، أو من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

وفي سياق منفضل، يمكن للمواطن الاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء لشهر سبتمبر الجارِ من خلال عدة خطوات، أبرزها الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الكهرباء، واخيار تبويب قسم الخدمات، الضغط على الاستعلام عن الفواتير مباشرة، تحديد اسم المحافظة الخاصة به، إدخال الاسم ورقم العداد الذي يتكون من 10 أرقام، وأخيرًا يتم الضغط على زر استعلام عن قيمة فاتورة الاستهلاك، لتظهر على الفور قيمة الفاتورة المسجلة لدى الوزارة.