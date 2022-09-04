«الكهرباء»: العمر الافتراضي للألواح الشمسية 20 سنة

كشفت الشؤون الفنية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» قطاع السادات التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن أن خلية الطاقة الشمسية تعمل بأشعة الشمس وليس بحرارة الشمس لافتة إلى أن حرارة الشمس تسبب قلة في الكفاءة.

الألواح الشمسية ذات متانة عالية ولا تتضرر إلا بتعرضها إلى ضرر فعلي

وأشارت الشؤون الفنية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» قطاع السادات التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء إلى أن العمر الافتراضي للألواح الشمسية 20 سنة، وكفاءة الألواح الشمسية تقل 0.5% كل سنة لافتة إلى أنها ذات متانة عالية ولا تتضرر إلا بتعرضها إلى ضرر فعلي «كسر أو حرق أو ثقب».

أفضل أنواع البطاريات المستخدمة للطاقة الشمسية

وحددت الشؤون الفنية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» قطاع السادات التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، أفضل أنواع البطاريات المستخدمة للطاقة الشمسية بالترتيب كالتالي:

- بطاريات الليثيوم: هي أفضل الخيارات على كافة الأصعدة.

- بطارية Gel - AGM الجيل: هذه البطاريات ممتازة إلا أنها لا تعمل في درجات الحرارة العالية.

- بطارية تيوبلير «الأنبوبية»: تعد أفضل الخيارات الرخيصة لأنها تتحمل درجة الحرارة العالية.

بطارية السيارة لا تصلح للطاقة الشمسية

وشددت على أن بطارية السيارة لا تصلح لـالطاقة الشمسية لأنها مصممة أن تعطي طاقة عالية لزمن قصير وإذا تم تفريغها إلى 80%؜ فإنها لا تعيش أكثر من 100 دورة شحن.