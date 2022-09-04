تيسير مطر: أنهينا استعداداتنا لبدء الحوار الوطني.. ونسعى لبناء الجمهورية الجديدة

قال المهندس تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، إن الحزب أنهى استعداده لبدء جلسات الحوار الوطني بترشيح عدد من أعضائه على اللجان النوعية المختلفة التي تم إقرارها من قبل مجلس أمناء الحوار على أن يطرح كل عضو رؤية الحزب تجاه اللجنة المرشح لها.

رؤية حزب الجيل تجاه ملفات الحوار الوطني

وأضاف مطر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ حزبه لديه رؤى تجاه كل الملفات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتشريعية، خاصة قانون الأحزاب السياسية وقانون الانتخابات، مشيرًا إلى أن حزب إرادة جيل قام بترشح 2 على كل لجنة ليكون منهما واحد أساسي وآخر احتياطي وذلك لضمان مشاركة الحزب في لجان الحوار وطرح كل مقترحاتنا على مجلس أمناء الحوار.

وأكد أن الرؤية التي تقدم بها الحزب قائمة على كل المجالات الحياتية التي تهم المواطن المصري، خاصة الملف الاقتصادي الذي طالبنا فيه بدعم الطبقة المتوسطة، وخصوصا بعد أن اجتاحت أزمة التضخم العالمية كل الأسواق التجارية، لا سيما السلع الغذائية التي تضاعف سعرها بالسوق العالمية لأكثر من مرة خلال عام واحد بسبب الأزمة الأوكرانية الروسية والتي جاءت في أعقاب تداعيات جائحة كورونا التي أثرت على اقتصاديات العالم أجمع.

«إرادة جيل» يطالب بدعم الطبقة المتوسطة

وأعرب رئيس حزب إرادة جيل، عن تفاؤله بجلسات الحوار الوطني المقرر عقدها خلال الأيام المقبلة، معتبرا ذلك فرصة لبناء جسر توافقي في الرؤى يجمع بين كل وجهات النظر والآراء التي تدفع شراع سفينة الوطن وتجمع شمل جميع الأطياف بالمجتمع المصري نحو الجمهورية الجديدة التي يحلم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الجلسة الخامسة لمجلس أمناء الحوار الوطني

ومن المقرر أن يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني غدا الاثنين جلسته الخامسة على أن يبدأ رحلته في مناقشة القضايا التي تهم المواطنين والتي تتمثل في كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ويتم توزيعها على لجان فرعية مختلفة يختص كل منها بملف محدد.